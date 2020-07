Celebridades Marina Ruy Barbosa analisa carreira de atriz: “Não vai mudar”

Por Redação O Sul | 27 de julho de 2020

Marina Ruy Barbosa agora é empreendedora no mundo fashion: a atriz lançou neste domingo (26) sua marca de moda, a ShopGinger. Isso não significa, no entanto, que ela vai deixar de lado sua carreira na TV.

“Eu amo incondicionalmente ser atriz [e já tô cheia de saudades de atuar] e isso não vai mudar. Mas paralelamente preciso dar espaço a outras mulheres que habitam dentro de mim”, apontou em post no Instagram.

A ruiva destacou que surgiu na quarentena o desejo por mostrar um novo lado ao grande público – assim como fez Thaila Ayala. “Eu venho mergulhando em mim mesma já faz um tempo. Tentando me questionar sobre milhões de coisas. Quem eu sou? Quais caminhos devo seguir? Como cuidar de mim mesma dando espaço pra felicidade genuína? Qual o meu papel nesse mundão? E no meio dessa minha viagem de autoconhecimento, comecei a desenvolver um sonho antigo”, destacou a jovem, que busca dialogar com fãs na web sobre temas como saúde mental e autocuidado.

Antenada com as tendências do mundo fashion, a global quis inserir um DNA sustentável em sua marca: a primeira coleção é completamente de algodão, com renda revertida por completo para a ONG Gerando Falcões e nas etiquetas das peças há sementes que, plantadas na terra, germinam. “Acredito que a moda e uma marca precisam e devem ser muito além de uma peça de roupa. Até um produto chegar ao consumidor final, centenas de pessoas fazem parte daquele processo, com amor, dedicação e talento”, apontou.

