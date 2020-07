Celebridades No Dia dos Avós, Eliane Giardini fala sobre neto, morto ano passado

Eliane Giardini fez uma homenagem o neto, Antônio, que morreu em julho 2019, com 1 ano e 8 meses, de leucemia mieloide, neste domingo (26), quando se celebra o Dia dos Avós. “Hoje é meu dia porque Antonio me fez avó”, disse a atriz, que compartilhou no Instagram uma foto em uma cadeira de balanço com o pequeno no colo.

Antônio era o único neto de Eliane e do ex-marido, Paulo Betti, com quem ela foi casada por mais de 20 anos, fruto da união da filha caçula deles, Mariana, com o músico Quito Ribeiro. Fãs da atriz e amigos famosos, além da própria Mariana, deixaram recados para Eliane.

“Amo mais que tudo”, disse sua filha. “Querida amiga, você é especial no mundo! Que lindo este encontro de vocês dois, transformador, potente, eterno!”, afirmou Guilherme Weber. “Lindos, parabéns, vovó!”, desejou Bianca Bin.

Em uma entrevista no começo deste ano, Paulo falou sobre o garotinho – ele e Eliana faziam a novela “Órfãos da Terra”, da TV Globo, quando Antônio ficou doente. “Eliane e eu, fizemos a novela inteira com o nosso neto numa UTI, e nós o perdemos. Faz parte da vida, a gente aguenta”, desabafou.

“A minha filha está muito bem e, em alguns momentos, sofremos, porque temos que sofrer. Mas tudo o que acontece, nos engradece, se soubermos fazer que isso seja um estímulo à vida. Não podemos fazer com que o passado nos imobilize. Nosso neto está no céu, em algum lugar, e nos ilumina. E foi assim que tinha que ser”, afirmou o ator.

