Marina Ruy Barbosa participou de um bate-papo virtual com Manu Gavassi e contou algumas curiosidades sobre sua vida pessoal e profissional. Uma das belezas mais admiradas de sua geração, a atriz confessou que, apesar disso, sua autoestima nem sempre é das melhores.

“Estou buscando ela [autoestima] até hoje. Sou muito segura em relação ao trabalho. Na minha vida pessoal, sou muito sensível, intensa… Não sou frágil, mas sou mais coração aberto. Para lidar com amor e amizade sou mais manteiga”, confessou. E foi compreendida pela ex-BBB, que afirmou passar por questões bem parecidas. “Me identifiquei muito com o que você falou. Meu desafio de vida foi esse também. Me perguntava: ‘Por que eu não consigo ter a mesma postura do meu trabalho na vida pessoal?’ Na minha vida amorosa, deixo as pessoas me fazerem de trouxa”, pontuou.

Marina Ruy Barbosa estreou na TV ainda menina e, à medida que foi crescendo, sentia a necessidade de parecer mais velha para ter a possibilidade de ser chamada para um maior número de trabalhos. Por isso, segundo ela, usava um truque. “Quando eu olho minhas fotos antigas, relembro que me enchia de maquiagem, tudo para mostrar que eu já tinha crescido e podia pegar papéis de mulher”, contou a artista, que relembrou esta semana um penteado que usava na infância, com tranças.

