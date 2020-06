Celebridades Flávia Alessandra diz a Otaviano Costa que já ficou excitada gravando cena

Por Redação O Sul | 1 de junho de 2020

Atriz gravou um vídeo com o marido, Otaviano Costa, em que abordava temas mais "quentes" Foto: Divulgação Atriz gravou um vídeo com o marido, Otaviano Costa, em que abordava temas mais "quentes". (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Em seu canal no Youtube, a atriz Flávia Alessandra gravou um vídeo com o marido, Otaviano Costa, em que abordava temas mais “quentes”. Ela chegou a admitir durante uma brincadeira do “Eu Nunca” que já ficou excitada gravando uma cena de novela.

“Ah, qual a chance de você ter feito e não ter ficado?”, questiona Otaviano para a mulher. E ela explica: “Vendo a cena de outra pessoa e ficar? Sim”. “Não foi essa a pergunta!”, rebateu. E, por fim, ambos afirmaram que já aconteceu com eles.

