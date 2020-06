Celebridades Fernanda Paes Leme mostra apartamento e anuncia mudança para São Paulo: “Ansiedade”

Por Redação O Sul | 1 de junho de 2020

Apresentadora do GNT usou seu perfil do Instagram para revelar aos internautas e alguns amigos de que está voltando para São Paulo Foto: Divulgação/TV Globo Apresentadora do GNT usou seu perfil do Instagram para revelar aos internautas e alguns amigos de que está voltando para São Paulo. (Foto: Divulgação/TV Globo) Foto: Divulgação/TV Globo

Fernanda Paes Leme anunciou que está deixando o Rio de Janeiro. No sábado (30), a apresentadora do GNT usou seu perfil do Instagram para revelar aos internautas e alguns amigos de que está voltando para São Paulo.

No clique, a famosa aparece na sala de seu imóvel cercada por caixas já empacotadas com itens de decoração. “Não é o ideal, mas acontece. Mudança em meio a essa rotina louca só potencializa a ansiedade. Mas, vamos lá. Quase acabando tudo aqui. São Paulo, estou chegando… De volta!”, escreveu ela, que testou positivo para o coronavírus em março.

A notícia da mudança de Fernanda Paes Leme pegou muitos amigos de surpresa e dividiu a opinião de alguns deles. Morando no Rio de Janeiro, Giovanna Lancellotti deixou diversos emojis com semblante triste por ter que se distanciar da amiga, enquanto Maisa Silva comemorou: “Vem!”.

Mãe de Davi Lucca, trollado por Neymar em desafio na internet, Carol Dantas também festejou: “Estamos esperando você aqui São Paulo”, disse. “O Rio perdendo mais uma vez…”, lamentou a atriz Maria Flor.

