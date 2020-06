Magazine Ana Paula Siebert fala sobre maternidade: “Seio machucado de eu amamentar chorando”

Por Redação O Sul | 1 de junho de 2020

"O começo da amamentação é bem complicado, mas agora já está bem melhor", disse a loira Foto: Reprodução/Instagram

Ana Paula Siebert foi ao Instagram para falar sobre os primeiros dias como mãe de Vicky, sua primeira filha com Roberto Justus. A modelo contou que está pegando o jeito com a amamentação.

“Melhorou muito. A primeira semana foi super difícil! Foi um desafio. Tive muita dor, seio machucado, machucado de eu amamentar chorando. O começo da amamentação é bem complicado, mas agora já está bem melhor e já sinto bem menos dor. Já peguei o hábito da pegada dela, os horários, as feridas já cicatrizaram. Não foi fácil, mas agora a cada dia está sendo cada vez mais prazeroso”, contou.

A amamentação tem ajudado a perder o peso que ganhou durante a gestação. “Engordei 14 quilos [durante a gravidez]! Minha meta era 10 quilos, a quarentena me ferrou! Mas estou tranquila… já perdi 8 quilos! A amamentação ajuda muito”, explicou. Apesar de já ter perdido boa parte dos quilinhos, Ana Paula disse que não se importa, neste momento, com a forma física.

“Antes de engravidar, eu pensava que me preocuparia muito com o corpo pós-gestação! Hoje isso virou segundo plano… Mas assim que puder, vou retomar meus exercícios e sei que aos poucos vou voltando ao normal! Estou hoje 6 quilos acima do meu peso de antes de engravidar”, contou.

