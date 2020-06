Celebridades Grávida, Giovanna Ewbank reúne a família e explica: “Vieram ajudar com o bebê”

Por Redação O Sul | 1 de junho de 2020

Giovanna Ewbank está radiante. Na reta final de sua primeira gravidez, a mulher de Bruno Gagliasso posou de biquíni na companhia de toda a sua família e explicou a presença dos pais e do irmão, Gian Luca, em sua casa neste domingo (31).

“Finalmente a família reunida porque hoje é aniversário do meu herói, desse homem que além de lindo é a gentileza em pessoa, sabe um cara do bem? É o meu papito, ele é aquele cara que todos amam! É ele que nos traz tantas alegrias todos os dias, que deixa nossa vida mais leve e cheia de graça, que faz meus filhos gargalharem o dia inteiro de tanto amor! Obrigada meu Deus por nos permitir estar juntos nesse dia tão especial, estou muito feliz de no final da minha gestação poder estar com a família reunida!”, contou.

Ainda no post, a artista fez uma observação para justificar a reunião em família em plena quarentena. “Amores, é importante lembrar que isso não é uma quebra de quarentena. Estamos todos em isolamento total desde 09 de março. Nós aqui [no Rio de Janeiro] e meus pais em São Paulo. Agora eles vieram pra cá de carro para nos ajudar com o final da gestação e nascimento do bebê. Vou precisar de ajuda nesse momento que estamos só nós e as crianças”, avisou a mãe de Zyan, a quem ela chamou de hiperativo pelos movimentos constantes de sua barriga. Além do novo integrante da família, Giovanna e Bruno também são pais de Títi e Bless, de 6 e 5 anos, respectivamente.

Zyan ainda nem nasceu, mas Bruno já está empolgadíssimo para ver sua família continuar crescendo. Em um vídeo recente, o ator pediu um quarto filho para a mulher, que reagiu assustada: “Meu Deus! Isso é muito a cara do Bruno! Ele é muito impressionante… Ansioso!!! Calma, cara, ainda nem nasceu! Espera!”.

“É porque você está amando ficar grávida”, justificou o artista. “Eu estou amando mesmo. Nunca pensei que fosse passar pela gestação de uma maneira tão tranquila e curtindo tanto”, concordou Giovanna, que ponderou: “Então, quem sabe mais para frente, mas calma! Vamos ter primeiro este”.

