Celebridades Marina Ruy Barbosa comenta foto de Neymar e destaca uso de máscara

Por Redação O Sul | 21 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







Atriz reagiu ao registro e mandou um recado para Neymar Foto: Reprodução/Instagram Atriz reagiu ao registro e mandou um recado para Neymar. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Neymar aderiu à quarentena voluntária para prevenção do coronavírus, doença da qual alguns famosos já foram diagnosticados, mas vem sentindo saudades dos campos. No Instagram, o jogador publicou uma foto em que aparece correndo no gramado segurando uma camisa do PSG.

“Eu indo para o primeiro jogo depois da quarentena”, escreveu no Instagram. Marina Ruy Barbosa reagiu ao registro e mandou um recado para Neymar. “Mas provavelmente ainda vai ter que usar máscara! Vai customizando [risos]”, aconselhou a atriz. O atleta, então, respondeu: “Espero que não, mas se tiver que usar, eu vou customizar e virar quase super-herói”.

Fazendo publicações para alertar os seguidores em relação às medidas de prevenção, Marina contou como está lidando com o momento em casa e as mudanças repentinas na rotina.

“Hoje não foi muito bom para mim, me senti esquisita mentalmente. São dias bons e ruins. Estou bem ansiosa. Às vezes acordo mais tranquila e consigo me distrair, mas normalmente tenho ficado bem agoniada e angustiada. Acho que é impossível não ficar com tudo o que está acontecendo”, comentou a ruiva, que tem evitado ver o noticiário.

Preocupada com a pandemia da Covi-19 no Brasil, Marina relatou que vem sentindo perda do sono, algo incomum até então. “Não estou conseguindo dormir quase nada, e sou uma pessoa que ama dormir. Se eu posso, durmo até meio-dia. Mas tenho dormido tarde e acordado cedo”, disse a artista, destacando as estratégias que tem usado para combater o estresse e a ansiedade: escutar músicas de meditação, rezar e se conectar.

Marina revelou também que tem um novo hábito. “Estou no processo de me tornar vegetariana. Processo! Às vezes dá uma recaída”, entregou. Apesar do momento incerto, Marina se mostrou feliz ao falar que está realizando um sonho. “Eu tenho um sonho, que ainda não realizei, mas acho que estou realizando. Vocês vão saber este ano”, declarou, sem revelar qual.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Celebridades