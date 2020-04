Celebridades Marina Ruy Barbosa decide futuro na TV: “Personagem tem que ser desafiador”

Por Redação O Sul | 18 de abril de 2020

Atriz revelou que negou alguns convites e que só aceitará ao receber um papel que seja inédito Foto: Reprodução/Instagram Atriz revelou que negou alguns convites e que só aceitará ao receber um papel que seja inédito. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Afastada da televisão, Marina Ruy Barbosa teve uma conversa decisiva com a TV Globo. No ar em “Totalmente Demais” e com planos de retornar às novelas como uma vilã, a ruivinha revelou que negou alguns convites e que só aceitará ao receber um papel que seja inédito.

“Me dei o direito de dizer não. Como eu sou muito grata a todo mundo, pensava que, se estavam me chamando, era porque confiavam no meu trabalho. Então, tenho contrato com a TV Globo e quando conversei com eles, super entenderam. Disse que minha próxima personagem tem que ser desafiadora”, disse.

Em recente conversa com os fãs, Marina Ruy Barbosa citou a personagem Isabela como um papel diferente do que já fez. Na história, a personagem Isabela é assassinada pelo próprio noivo, Vicente (Jesuíta Barbosa), e em determinada cena, teve parte do corpo nu exposto.

“Antes de aceitar um trabalho com cenas de nudez, por exemplo, eu vejo direitinho a equipe, atores, a história. Meu corpo está a serviço do meu trabalho, mas precisa fazer sentido pra mim aquela ‘exposição’. Se for pra contar uma boa história, ok. Mas se for só para gerar polêmica eu prefiro não aceitar. Quero que falem do meu trabalho. ‘Justiça’ é um exemplo de um trabalho onde fiquei muito mais exposta, mas sinto muito orgulho de tudo que envolveu a personagem. Falamos de violência contra a mulher, feminicídio, relacionamento abusivo e eu estava com uma equipe que eu confiava e respeitava muito”, recordou.

A revelação de Marina Ruy Barbosa aconteceu durante live no Instagram com a cantora Any Gabrielly. No bate-papo, a ruivinha, que apoia a quarentena em casa, entregou ainda que não gosta de ver suas entrevistas para evitar o autojulgamento. “Não vejo as entrevistas porque fico me julgando. Quando é novela, é personagem, então tudo bem. Fora isso, é a Marina, e fico ‘nossa!'”, analisou.

