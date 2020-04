Celebridades Luana Piovani relembra vez que beijou uma mulher em boate: “Estava meio doidona”

Luana Piovani relembrou um beijo que deu em outra mulher durante uma live com Ikaro Kadoshi. A atriz contou que a experiência aconteceu em uma boate gay.

“Fiquei com uma menina uma vez no Galeria Café, aquela boate gay no Rio. Eu ia muito lá. Sempre frequentei muita boate gay. Boa música e não tem os machos coçando saco e enchendo o saco. Estava meio doidona. O que eu me lembro, era que a gente estava dançando, tinha muita gente, mas ela tinha um cheiro muito bom que vinha da boca dela, um cheiro fresco. Ela era simpática. Quando eu vi, a gente já estava se beijando. A gente ficou se beijando umas vezes”, relembrou ela.

No entanto, Luana confessou que não sabe nem o nome da moça. “Não sei nada dela. Não lembro nem como acabou. Às vezes penso: ‘E se eu cruzo com ela na rua?'”, disse. A loira também falou sobre a exposição de sua vida pessoal. Ela foi casada com Pedro Scooby com quem tem Dom, Bem e Liz e trava uma batalha na Justiça por causa da pensão.

“Eu não sou a Sandy e o Junior, mas comecei a ser exposta muito cedo. Comecei a trabalhar co 14 e fiquei famosa com 16. Considero muito cedo. Estou com 43 e já sei lidar com isso. Eu transformei o ruim em bom. O que eu faço com a exposição? Transformo em voz ativa. Hoje não faço mais por mim, grito pelos outros. Essa situação da pensão. Graças a Deus tenho dinheiro para cobrir as contas do meu filho. Poderia ficar calada, como muitas ficam, mas não posso porque tem milhões que precisam dessa voz. Transformei uma exposição que é horrorosa, em uma voz”, disse.

“Tem gente que pergunta porque eu não vou ao juiz ao invés de ficar falando nas redes. Está em quarentena e não tem juiz. Como é que vou acessar o juiz se meu ex-marido não tem residência fixa. Nem sei como vai chegar nele a intimação.”

