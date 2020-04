Celebridades Mãe de Neymar não sabia sobre bissexualidade do novo namorado, diz jornal

18 de abril de 2020

Mãe do jogador Neymar, Nadine Gonçalves, 53, tornou pública, no último final de semana, seu relacionamento com o modelo Tiago Ramos, 23. O que ela não sabia é que a novidade geraria uma avalanche de informações sobre a vida amorosa do rapaz, inclusive sua bissexualidade.

Essa informação acabou pegando Nadine de surpresa, segundo o jornal Extra. “Só pessoas muito próximas sabiam que ele já tinha se relacionado com homens. A mãe e a irmã, por exemplo, já sabiam. Mas ele sempre passou uma imagem de hétero, principalmente para seus seguidores”, disse uma fonte ao jornal.

Assim que Nadine revelou o relacionamento em suas redes sociais, surgiram informações de que Tiago já foi namorado de Irinaldo Oliver, um famoso assessor de imprensa de celebridades de São Paulo, e que teria tido um romance rápido com o humorista Carlinhos Maia, que, procurado, não quis se manifestar.

A informação sobre a bissexualidade do modelo, no entanto, parece não ter abalado o namoro do novo casal, segundo o Extra. O próprio Neymar já havia dado felicitações e mostrado que torce pelo casal: “Seja feliz, mamãe. Te amo”, disse o jogador após a publicação de Nadine.

Tiago já conhecia Neymar. No dia 8 de janeiro ele publicou uma imagem com o craque em Paris e demonstrou o quão fã era do jogador. “Um dia espero ser seu brother e jogar junto. Sei que um dia irei te conhecer, pois sou um garoto sonhador”, disse na época.

