Angélica fala sobre ser mãe: "Me impulsionou a ver mais propósito na vida"

Por Redação O Sul | 18 de abril de 2020

Apresentadora de 46 anos falou sobre criação dos filhos, especialmente em meio à atual pandemia do novo coronavírus. (Foto: Divulgação/Claudia)

Angélica, de 46 anos de idade, fez uma live com a autora e atriz Suzana Pires, na noite de sexta-feira (17), e falou sobre ser mãe. Casada com Luciano Huck, a apresentadora é mãe de Joaquim, 15, Benício, 12, e Eva, 7.

Maternidade

“Isso me impulsionou a ver mais propósito na vida. Está tudo muito complicado, difícil, internet que pode ser usada pra coisas boas, mas também para distribuir raiva, ódio e mentira. Está tudo meio invertido e é o mundo das crianças também. É assustador pra uma mãe ver e como controlo isso. A gente está perto, acompanhando, e espero, tenho fé e esperança, que a gente vai ter um mundo mais amoroso”, disse ela, que falou sobre a atual pandemia do novo coronavírus, que está sacudindo o mundo de diversas maneiras.

Pandemia

“Acho que essa pandemia não pode ser por nada. Ela tem que deixar esse legado, das pessoas se ajudando. E esses jovens estão vendo isso: os projetos, as doações. Isso de ruim pode deixar um legado bom. A gente estava indo pra um caminho meio superficial. Aí vem uma coisa horrorosa dessa dizendo que o raso não funciona: tem que se aprofundar, tem que olhar no olho, tem que se conectar com o outro. Tenho pensando muito nisso e está me dando mais esperança, que esses jovens serão, sim, melhores”, ainda disse a loira.

Feminismo

Angélica falou sobre a questão da mulher se impor sem, necessariamente, ser reativa. “Isso de impor, de gritar, de brigar, não precisa. Sempre fui pelo lado do carinho. Acredito na suavidade da mulher, de se impor nas ideias, mas sem brigar”, disse ela, que vê nessa delicadeza firme um bom aliado em um mundo ainda muito machista. “Para mulher se impor nos lugares masculinos tem que ter leveza e carinho, mas com firmeza. E já que temos isso a mais, por que não usar?”, completou.

