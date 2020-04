Celebridades Mônica Martelli reflete sobre período de reclusão: “Quero que minha vida seja menos acelerada”

Por Redação O Sul | 18 de abril de 2020

Atriz e apresentadora de 51 anos de idade conversou sobre a quarentena devido ao coronavírus e a pausa nos projetos profissionais Foto: Divulgação Atriz e apresentadora de 51 anos de idade conversou sobre a quarentena devido ao coronavírus e a pausa nos projetos profissionais. Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Mônica Martelli está passando a quarentena devido ao coronavírus no interior de São Paulo e na sexta-feira (17) conversou sobre as mudanças na rotina e nos projetos profissionais devido à pandemia.

“Antes do isolamento, a gente criticava que todo mundo estava muito virtual, que todo mundo só ficava no celular, quando a gente voltar a se encontrar, o abraço vai ter outro significado. Não vamos perder tempo de ficar no tempo. Estou com muita saudade de voltar para o teatro”, explicou ela, que estava em cartaz com a peça “Minha Vida Em Marte”.

A atriz de 51 anos de idade ainda incentivou e falou da importância de ajudar os profissionais da arte durante o momento de isolamento social. “O teatro foi um setor 100% cancelado e provavelmente será o último a voltar. É muita saudade. Os profissionais que estão comigo não têm reserva, fiz um esquema de ajuda nesse momento. É o que temos que fazer. Todo mundo que pode tem que ajudar! Não estou falando isso para me vangloriar, mas acho que todo mundo tem que ajudar. Deixar todo mundo empregado. Fazer o máximo que você puder. É muita gente por de trás de espetáculos, shows, peças.”

Mônica está se dividindo entre o interior de São Paulo e a capital para apresentar o “Saia Justa”, no GNT. Ela está passando a quarentena com a filha, Giulia, o namorado, Fernando Alterio, 67, e as duas filhas do empresário.

