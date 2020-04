Magazine Pharrell Williams compra mansão de mais de R$ 170 milhões para sua quarentena

Por Redação O Sul | 18 de abril de 2020

Produtor e cantor já foi criticado pelos fãs ao pedir doação a hospitais Foto: Reprodução Produtor e cantor já foi criticado pelos fãs ao pedir doação a hospitais. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O cantor, rapper e empresário Pharrell Williams, 47, acaba de comprar uma casa de US$ 30 milhões (pouco mais de R$ 150 milhões) em Miami, segundo reportagem do jornal New York Post.

“Ele estava procurando há um tempo, mas fez uma mudança mais rápida porque queria ficar em quarentena por lá”, diz uma fonte do jornal. O antigo dono era o ex-executivo da Univision Ray Rodriguez e sua esposa, Liana.

A casa tem mais de 17 mil metros quadrados e fica à beira-mar, tem nove quartos e 12 banheiros. Há ainda uma adega com 2.000 garrafas, uma biblioteca, um bar de estilo pub, uma lareira sala de estar, um elevador e uma ala particular de funcionários.

Do lado de fora, carpas, caminhos de rochas de coral, uma piscina, uma casa de barco e uma cozinha ao ar livre. Recentemente, o artista foi uma das celebridades criticadas por fãs ao ostentar sua luxuosa quarentena.

Quando ele pediu que seus seguidores doassem dinheiro para ajudar o pessoal que está combatendo a epidemia nas linhas de frente, eles virtualmente o seguraram pelas calças e o sacudiram de cabeça para baixo, mandando que esvaziasse os bem abastecidos bolsos.

Pharrel Williams é lembrado, entre outros trabalhos, pela música “Happy” e “Feel”, parceria com Calvin Harris, Katy Perry e Big Sean.

