Celebridades Marina Ruy Barbosa faz ensaio sensual

Por Redação O Sul | 29 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







Marina Ruy Barbosa usou lingerie vermelha. Foto: Reprodução/Instagram Marina Ruy Barbosa usou lingerie vermelha. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Marina Ruy Barbosa usou o Instagram para compartilhar cliques ousados na última quinta-feira (29). A atriz apareceu de lingerie vermelha e impressionou ao exibir abdômen chapado em ensaio fotográfico.

“Meu coração é vermelho… E a minha lingerie também!”, escreveu a atriz de 24 anos na legenda da postagem. Os fãs logo se manifestaram e encheram os comentários do post de elogios.

“Paralisei na sua cintura”, escreveu um internauta. “Que mulher”, acrescentou outra. “Nunca vi tanta beleza numa foto só”, observou um terceiro.

Em outra publicação recente, Marina colocou o corpão para jogo ao divulgar um registro em que aparece com uma lingerie preta rendada um tanto “diferentona”. Na ocasião, a artista apareceu segurando um lenço ao ar livre e completou o look com um cinto preso na cintura.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Celebridades