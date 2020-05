Celebridades Atriz global é acusada de furto em farmácia e desabafa em rede social: “Não sou bandido”

A atriz Fernanda de Freitas, conhecida por interpretar a personagem Marina da Glória do remake da Escolinha do Professor Raimundo, fez um longo desabafo em sua conta no Instagram após ser acusada de furto em uma farmácia na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

No comunicado, a artista relata ter sido abordada por uma funcionária que teria tomado sua sacola retornável e dito que ela estava roubando o estabelecimento. “Ela não me perguntou nada. Chegou me intimidando. Sem nem antes me perguntar. O que é isso?”, escreveu. A atriz finalizou usando uma hashtag dizendo não ser “um bandido”.

Após alguns seguidores questionarem o fato de Fernanda não ter usado uma cesta que é fornecida pela farmácia para que os clientes coloquem suas compras antes de pagar e só depois transferir os produtos comprados para sua sacola retornável.

A atriz rebateu dizendo que é cliente antiga da loja e já havia feito este processo em outras ocasiões. “Ela poderia ter me abordado já com a cestinha e ter pedido para eu colocar tudo lá e depois passar para a minha sacola. Acusar um cliente assim não está certo […] Não justifica a humilhação”, disparou.

Após a divulgação do episódio, Fernanda de Freitas recebeu apoio de uma série de colegas, como Fabiana Karla, que classificou o ocorrido como algo triste e desejou que a amiga não entrasse em desespero e ficasse bem. Já Sthefany Brito considerou o acontecimento como absurdo. No início da noite de quinta-feira (28), a atriz desativou sua conta do Instagram.

