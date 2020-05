Celebridades Furando quarentena? Ludmilla posa de biquíni com Brunna Gonçalves e ironiza críticas

Por Redação O Sul | 29 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







Ludmilla e a esposa em clique que mostra dia ensolarado. Foto: Reprodução/Instagram Ludmilla e a esposa em clique que mostra dia ensolarado. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Ludmilla sextou colocando fogo no parquinho. A funkeira, que usou seu Instagram nesta sexta-feira (29) para compartilhar um clique turbinando o bronzeado ao lado da esposa, Brunna Gonçalves, exibiu curvas poderosas de biquíni e aproveitou para dar aquela alfinetada na legenda. “Eu e Bru no jardim do barco furando a quarentena”, escreveu no close.

Há poucos dias, Ludmilla compartilhou um registro antigo de biquíni e shortinho aberto em um barco de luxo. Nos comentários, um seguidor a criticou ao supor que a carioca não estaria respeitando o isolamento social imposto pela pandemia do novo coronavírus “Furando a quarentena”, disparou o internauta, que recebeu resposta da artista: “Isso é antigo, eu estava de dread”, rebateu Lud.

Nos comentários desta foto mais recente, fãs alvoroçados interagiram com as beldades e deixaram mensagens exaltando a beleza do casal e nem ligaram para a ironia da musa. “Maravilhosas”, disse uma. “Roubaram toda a beleza do mundo”, declarou outra. “O deboche meu pai, kkkkk, amo”, identificou ainda um terceiro.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Celebridades