Nesta quarta-feira (08), Marina Ruy Barbosa gerou polêmica ao se manifestar em seu perfil no Twitter sobre o uso da cloroquina.

No micro blog, a atriz global questionou a veracidade do remédio utilizado pelo presidente Jair Bolsonaro, que testou positivo para o novo coronavírus e está usando o medicamento no seu tratamento contra a doença.“Essa história da Cloroquina é tão surreal”, escreveu a ruiva na publicação.

A postagem deu o que falar na internet e teve opiniões diversas como internautas defendendo o uso da cloroquina e outros apoiando o posicionamento da artista.

