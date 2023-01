Política Ministra do Meio Ambiente Marina Silva diz que a fundação de DiCaprio busca arrecadar US$100 mi para investir no Fundo Amazônia

Por Redação O Sul | 17 de janeiro de 2023

Marina afirmou que há interesse da comunidade internacional em aportar recursos no Brasil, em especial para apoiar a Amazônia Foto: José Cruz/Agência Brasil

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, disse nesta terça-feira (!7) a jornalistas durante o Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, que a fundação do ator de Hollywood Leonardo DiCaprio está fazendo um esforço para arrecadar 100 milhões de dólares para o Fundo Amazônia, voltado ao financiamento de ações para preservação da floresta. A Fundação Bezos, de Jeff Bezos, também estaria interessada em contribuir.

Em entrevista coletiva após participar de um painel do evento econômico global, Marina também disse que se reuniu com o presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), o brasileiro Ilan Goldfajn, e ele mostrou disposição do organismo multilateral de crédito para também contribuir com o fundo, que foi reativado após a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 1º de janeiro.

Ativista ambiental

Leonardo DiCaprio é conhecido pelo seu ativismo ambiental. O ator tem se envolvido em campanhas pela preservação da Amazônia e cobrado mais ação do governo brasileiro nos últimos anos, sendo alvo de críticas do ex-presidente Jair Bolsonaro por sua atuação.

Marina afirmou que há interesse da comunidade internacional em aportar recursos no Brasil, em especial para apoiar a Amazônia, mas que o País precisa fazer a lição de casa para atrair esse suporte financeiro.

“Para os investimentos voltarem para o Brasil, é fundamental que o País faça o dever de casa na agenda socioambiental”, disse Marina. “Para essa agenda socioambiental prosperar, é fundamental que a gente tire o que está errado, mas coloque no lugar o certo. E aí precisamos dos investimentos”, acrescentou a ministra.

Ela declarou que há uma promessa “muito vigorosa” de investimentos para o Brasil por parte de empresas, de governo, e da filantropia.

Agenda em Davos

Ao comentar sobre sua agenda em Davos, Marina disse que teve uma reunião com uma instituição filantrópica que está comprometida em fazer uma visita ao Brasil e ampliar o aporte de recursos, mas não revelou seu nome. Segundo Marina, outro agente que pode apoiar o Brasil com apoio técnico e também com linhas financeiras é o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Ontem, a ministra teve uma reunião bilateral com o presidente do organismo, Ilan Goldfajn.

“A receptividade (em Davos) é muito grande tanto para a agenda que eu represento quanto para a do ministro Fernando Haddad. Há uma acolhida muito positiva de ver que a ministra do meio ambiente e o ministro da Fazenda estão em uma agenda conjunta”, disse.

