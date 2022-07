Tecnologia Mark Zuckerberg anuncia novas reações no WhatsApp

Por Redação O Sul | 11 de julho de 2022

A nova funcionalidade está sendo implementada e estará disponível para todos os usuários nas próximas semanas. Foto: Divulgação A nova funcionalidade está sendo implementada e estará disponível para todos os usuários nas próximas semanas. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O CEO do Facebook, Mark Zuckerberg, acaba de anunciar que as reações do WhatsApp – empresa do Facebook – estão se expandindo para incluir um teclado de emojis completo, o que significa que as pessoas poderão usar qualquer emoji para reagir a uma mensagem no aplicativo.

Os usuários também poderão selecionar diferentes tons de pele para essas reações. Serão mais de 3.600 opções de novos emojis.

A nova funcionalidade está sendo implementada e estará disponível para todos os usuários nas próximas semanas.

O WhatsApp também se uniu aos criadores do Dia Mundial do Emoji (17 de julho) para explicar algumas das imagens, como:

Rosto derretendo é um emoji novo e muito popular que é frequentemente usado com um toque de sarcasmo. Ele pode ser usado quando você está derretendo de calor no verão (como o Rosto quente) ou quando mostra um sinal de constrangimento, vergonha ou até mesmo quando cometer uma gafe – tal qual a do rosto de ponta-cabeça.

Boné/ Chapéu azul: Em inglês, a expressão “cap” (boné) ou “capping” (vestindo o boné), e o emoji em questão, são frequentemente usados quando alguém está mentindo ou exagerando em uma história. Se alguém reage a uma mensagem com este emoji, provavelmente significa que eles não acreditam no que está sendo descrito. Em português, podemos dizer que alguém está “dando um chapéu”.

Caveira: Geralmente expressa morte figurativa, mas, hoje em dia, é frequentemente usada para reagir a uma mensagem particularmente engraçada, ou seja, “morrer de rir”. Embora possa parecer sombrio à primeira vista, está sendo usado intencionalmente como uma alternativa para Lágrimas de alegria e o ROFL/Rolando de rir.

Chorando muito e Vomitando: Essas podem parecer negativos à primeira vista, mas esses emojis dramáticos podem ser usados para expressar reações extremas positivas: Chorando muito de alegria ou de tanto rir, e Vomitando por estar muito emocionado, chocado ou espantado.

O Rosto suplicante tem diversas utilizações pois este emoji pode indicar olhos de “cachorrinho”, como se implorasse ou suplicasse por algo, mas também pode representar adoração ou um momento tocante, seja por um gesto ou mensagem carinhosa. Pode funcionar como uma expressão de agradecimento.

Olhos: este emoji às vezes é usado para indicar algum significado oculto por trás de uma mensagem/conteúdo postado online; ou “olhar agitado” para transmitir alguma suspeita ou surpresa.

Brilhos: Enquanto este emoji transborda positividade, e muitos o usam para mostrar apoio, amor e felicidade, ele também é usado para demonstrar sarcasmo e ironia ou mesmo ao exagerar uma palavra, mensagem ou emoção.

Anotando é muitas vezes usado de maneira cômica para mostrar que você está ouvindo de perto a mensagem de alguém, como se “tomando notas” de um conselho.

Assim como conversas e chamadas pessoais, as reações no WhatsApp também são protegidas com criptografia de ponta a ponta.

