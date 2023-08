Tecnologia Mark Zuckerberg diz que “Elon Musk não é sério” e recebe resposta: “Frango”

Por Redação O Sul | 14 de agosto de 2023

Mark Zuckerberg criticou o rival Elon Musk por ignorar o seu convite de ir ao ringue lutar. (Foto: Reprodução)

Mark Zuckerberg criticou o rival Elon Musk por ignorar o seu convite de ir ao ringue lutar. Em uma publicação na rede social Threads, Zuckerberg disse que “Elon não é sério” e que é hora de esquecer esse assunto, apesar de deixar o convite aberto. Como resposta, Musk disse: “Zuck é um frango”.

“Acho que todos podemos concordar que Elon não é sério e é hora de seguir em frente. Eu ofereci um encontro real. Dana White ofereceu-se para fazer desta uma competição legítima para caridade”, escreveu Mark, no Threads.

“Elon não confirma data, diz que precisa de cirurgia e agora pede para fazer um treino no meu quintal. Se Elon levar a sério uma data real e um evento oficial, ele sabe como chegar até mim […] Vou me concentrar em competir com pessoas que levam o esporte a sério”, completou Zuckerberg.

Zuckerberg também mencionou na publicação que Dana White, presidente do Ultimate Fighting Championship (UFC), se ofereceu para fazer da luta uma competição legítima para caridade. White chegou a afirmar que havia conversas para que o evento fosse realizado no Coliseu, em Roma.

Anteriormente, Musk já havia demonstrado interesse em deixar quieto a luta entre eles. Após dizer que o confronto seria transmitido ao vivo no “X” (ex-Twitter), o bilionário seguiu o conselho de sua mãe e defendeu uma “luta de palavras” com o dono da Meta.

Tudo começou quando o chefe do TED Talks, Chris Anderson, tuitou defendendo um debate entre os bilionários da tecnologia sobre “como construir um futuro incrível”, em vez de uma luta. Musk, então, disse que “isso soa como uma boa ideia também”.

Na semana passada, Musk chegou a anunciar que a luta ocorreria em um “local épico” tendo a Roma Antiga como pano de fundo, enquanto o governo da Itália confirmou a realização do evento em um lugar de “evocação histórica”, mas não na capital.

As declarações do dono do Twitter iniciaram uma espécie de corrida entre cidades italianas com monumentos da era romana para sediar a luta dos bilionários, como Benevento, no sul do país.

Musk desafiou Zuckerberg para um combate ao ironizar os planos da Meta, empresa dona de Facebook, Instagram e WhatsApp, de lançar a Threads, rede social criada para desafiar o Twitter. As informações são do portal de notícias G1 e da agência de notícias Ansa.

