Tecnologia Mark Zuckerberg e Elon Musk trocam farpas após estreia da rede social Threads

Por Redação O Sul | 6 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











A rivalidade entre os dois empresários não começou pelo lançamento da rede social. Foto: Reprodução A rivalidade entre os dois empresários não começou pelo lançamento da rede social. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

No lançamento de sua nova rede social, o Threads, vinculada ao Instagram, Mark Zuckerberg alfinetou o rival Elon Musk em seu próprio território: o Twitter. Mark Zuckerberg fez o seu primeiro tweet em mais de 10 anos na noite de quarta-feira (5). Na publicação, ele ironiza a semelhança entre as duas plataformas usando um meme do Homem-Aranha.

O atual dono do twitter, o bilionário Elon Musk respondeu sobre o lançamento da nova rede social cerca de três horas depois, também no Twitter. “É infinitamente preferível ser atacado por estranhos no Twitter, do que se entregar à falsa felicidade de esconder a dor no Instagram”, disse.

A rivalidade entre os dois empresários não começou pelo lançamento da rede social. No dia 21 de junho, Elon Musk desafiou Mark Zuckerberg para uma luta em resposta a um tweet sobre um suposto plano da Meta de criar o Threads.

“Tenho certeza de que a Terra mal pode esperar para estar exclusivamente sob o controle de Zuck, sem outras opções”, escreveu Musk à época.

Zuckerberg respondeu em seu perfil no Instagram com a captura de tela do tweet de Musk e a mensagem: “Me passa o local”. O dono do Twitter sugeriu Las Vegas, sede do Ultimate Fighting Championship (UFC).

Threads

Disponível para Android e iPhone (iOS), o Threads vai aproveitar o alcance de seu aplicativo-irmão para crescer. Na nova rede social, os usuários poderão fazer login e encontrar amigos por meio de suas contas no Instagram, que tem mais de 2 bilhões de usuários.

Além disso, quem tiver as duas contas conectadas vai mostrar na bio do Instagram o número de sua inscrição no novo app.

Anunciada como um espaço de “atualizações em tempo real e conversas públicas”, a nova rede se parece muito com plataformas como Twitter, Bluesky e Mastodon.

Ela suporta posts com até 500 caracteres, além de links, fotos e vídeos de até 5 minutos. Também é possível curtir, comentar e compartilhar o que outras pessoas publicaram.

Uma diferença para o Twitter é que o Threads não tem área de trending topics, que mostra assuntos mais comentados na rede. Segundo a nova rede social, esse recurso será lançado no futuro.

Os usuários do Threads decidem quem pode responder aos seus posts – todos, apenas quem estão seguindo ou apenas as contas citadas – e tem recursos de segurança como o filtro que oculta termos específicos em comentários. Os usuários que você bloqueou no Instagram também são bloqueados no novo aplicativo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia

https://www.osul.com.br/mark-zuckerberg-e-elon-musk-trocam-farpas-apos-estreia-da-rede-social-threads/

Mark Zuckerberg e Elon Musk trocam farpas após estreia da rede social Threads

2023-07-06