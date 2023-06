Tecnologia Mark Zuckerberg ou Elon Musk: quem venceria a “luta” dos bilionários?

Por Redação O Sul | 24 de junho de 2023

Dono do Facebook (E) foi desafiado pelo proprietário do Twitter (D) para confronto em um octógono. (Foto: Reprodução)

O desafio feito por Elon Musk para uma luta contra Mark Zuckerberg agitou as redes sociais desde a última quarta-feira (21). A disputa, que parece não passar de uma brincadeira, fez muita gente se perguntar quem ganharia.

É possível ter uma ideia sobre como seria o confronto por meio de cotações de uma casa de apostas. As “odds”, cotações que indicam a percepção dessas empresas sobre as chances de algo ocorrer, apontam Musk como favorito, ainda que o Zuckerberg tenha alguma experiência com lutas.

Quem apostasse na vitória de Musk levaria R$ 1,67 por cada real apostado. No caso de uma vitória de Zuckerberg, o apostador levaria R$ 2 por cada real. As cotações são da Betfair, e, por enquanto, não estão disponíveis para aposta.

História

Musk “desafiou” Zuckerberg em resposta a um tuíte sobre um suposto plano da Meta de criar o Threads, que seria um aplicativo rival do Twitter.

“Tenho certeza de que a Terra mal pode esperar para estar exclusivamente sob o controle de Zuck, sem outras opções”, escreveu Musk em referência aos outros aplicativos da Meta, como Facebook, Instagram e WhatsApp.

Um usuário ironizou o fato de Zuckerberg lutar jíu-jitsu e sugeriu que Musk tenha cuidado. O dono do Twitter, então, respondeu: “Eu estou pronto para uma luta no cage [octógono] se ele for”.

Em seguida, Zuckerberg respondeu em seu perfil no Instagram com a captura de tela do tuíte de Musk e a mensagem: “Me passa o local”. O dono do Twitter sugeriu Las Vegas, sede do Ultimate Fighting Championship (UFC).

Seriedade

Se depender do histórico de Musk, não. O bilionário já chamou Vladimir Putin, presidente da Rússia, para um duelo individual e pediu que Tim Sweeney, diretor-executivo da Epic Games, resolvesse as suas desavenças com Tim Cook, da Apple, em um combate.

Musk, por sua vez, não fez nenhum comentário público sobre o desafio depois de postar o story. Mas um repórter do site de tecnologia The Verge afirmou que a resposta não apenas foi uma piada e que o dono da Meta está, de fato, disposto a lutar.

Na última quinta-feira (22), o presidente do UFC, Dana White, disse ao TMZ Live que conversou com os bilionários e que ambos estão absolutamente sérios em relação à luta.

“A maior luta de todos os tempos foi Floyd [Mayweather] e Conor [McGregor], mas eu acho que triplica isso [com Elon e Mark]. Não há limite para o que essa coisa pode fazer”, disse o chefão do UFC.

Zuckerberg tem usado as redes sociais para compartilhar sua evolução nas artes marciais. No início de maio, ele ganhou uma medalha de ouro e outra de prata em um torneio amador de jíu-jitsu.

Em março de 2022, Musk disse em entrevista ao podcast de Joe Rogan que praticou jíu-jitsu brasileiro por um curto período e que, na infância, fez karatê, taekwondo e judô.

Nesta semana, ele admitiu que quase nunca malha e brincou sobre uma carta na manga para a luta: “Eu tenho esse grande movimento que chamo de ‘A Morsa’, onde eu apenas me deito em cima do meu oponente e não faço nada”.

