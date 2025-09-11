Quinta-feira, 11 de setembro de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Tecnologia Mark Zuckerberg processa Facebook por prejuízo após ter conta bloqueada

Por Redação O Sul | 11 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:

Advogado tem mesmo nome do criador da rede social.

Foto: Reprodução
Advogado tem mesmo nome do criador da rede social. (Foto: Reprodução)

Há um homem em Indianápolis, nos Estados Unidos, chamado Mark Zuckerberg — mas, ao contrário do bilionário fundador da Meta, ele não pode ter uma conta no Facebook. Trata-se de um advogado que atua há 38 anos e que já teve seu perfil desativado cinco vezes pela rede social.

O motivo, segundo ele, é um erro persistente do sistema, que entende que o homônimo estaria se passando por outro Mark Zuckerberg, o criador da plataforma. Diante da situação, o advogado decidiu processar o executivo por negligência e quebra de contrato.

“Somos as únicas duas pessoas com esse nome que consigo encontrar”, afirmou o jurista em entrevista a uma emissora de televisão local no estado de Indiana. Ele diz que, apesar de ter seguido todos os procedimentos exigidos pela rede, sua conta é constantemente bloqueada.

O advogado destaca ainda que depende da plataforma para divulgar seu trabalho. “Todos os meus concorrentes anunciam no Facebook, então eu também tenho que fazer isso. Eu pago, eles recebem meu dinheiro, mas depois fecham minha conta”, reclamou.

Segundo ele, o prejuízo é considerável: foram gastos cerca de € 9.500 em anúncios, valor que, convertido, ultrapassa R$ 60 mil. A campanha foi cancelada imediatamente após o pagamento.

Em comunicado à imprensa, o Facebook afirmou: “Agradecemos a paciência do Sr. Zuckerberg neste assunto e estamos trabalhando para evitar que isso aconteça novamente no futuro”.

A questão do nome

A confusão, de acordo com o advogado, está no uso do nome verdadeiro. Em e-mails enviados pela plataforma e compartilhados com a imprensa local, a empresa informou que ele estaria violando as regras de identidade. Para comprovar o contrário, o jurista enviou documentos oficiais, cartões de crédito e fotografias. Ainda assim, as contas continuaram a ser suspensas.

A diferença está no segundo nome: o advogado se chama “Mark Steven Zuckerberg”, enquanto o fundador da Meta é “Mark Elliot Zuckerberg”. Apesar dessa distinção, os sistemas de verificação da plataforma não foram capazes de separar os perfis.

Identidade confundida

Para tentar esclarecer a situação, o advogado chegou a criar uma página dedicada a explicar os problemas enfrentados por carregar o mesmo nome do bilionário. Ali, narra episódios em que acabou sendo confundido com o criador do Facebook.

“Fui processado pelo estado de Washington por erro de identidade, porque pensaram que eu era o fundador do Facebook, acusado de colocar em risco um adulto que precisava de assistência”, contou.

Segundo ele, a confusão é frequente e causa transtornos além do ambiente digital. “Recebo mais de 100 solicitações de amizade por dia de pessoas que me confundem com o outro Mark Zuckerberg”, disse.

Agora, o advogado busca reparação judicial pelos prejuízos financeiros e pela dificuldade de manter uma presença profissional em uma das maiores plataformas de publicidade do mundo.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Tecnologia

Descubra quanto vale hoje um Nokia 1100, o celular “mais popular e indestrutível” da história
Seis filmes concorrem à vaga para representar o Brasil no Oscar
https://www.osul.com.br/mark-zuckerberg-processa-facebook-por-prejuizo-apos-ter-conta-bloqueada/ Mark Zuckerberg processa Facebook por prejuízo após ter conta bloqueada 2025-09-11
Deixe seu comentário

Últimas

Política Após condenação de Bolsonaro, Flávio diz que o “jogo ainda não acabou”
Brasil Aposta única leva prêmio de R$ 53,9 milhões na Mega-Sena
Política Primeira Turma do Supremo fixa pena de 21 anos para o general Augusto Heleno
Política Supremo condena o ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira a 19 anos de prisão
Política Ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência Alexandre Ramagem é condenado a 16 anos de prisão e perda do mandato de deputado federal
Política Trama golpista: ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid é condenado a 2 anos de prisão em regime aberto pela Primeira Turma do Supremo
Política Supremo vota pela condenação do ex-comandante da Marinha Almir Garnier a 24 anos de prisão
Política Ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, Anderson Torres é condenado pelo Supremo a pena de 24 anos de prisão
Política Primeira Turma do Supremo condena o ex-ministro da Casa Civil de Bolsonaro, general Braga Netto, a 26 anos de prisão
Política Supremo condena Bolsonaro a 27 anos de prisão
Pode te interessar

Tecnologia iPhone 17 vem aí: como os novos recursos do iOS 26 com IA devem impulsionar o aparelho. Entenda

Tecnologia Endividados pedem ajuda à Inteligência Artificial para sair do vermelho

Tecnologia ChatGPT-5: saiba por que a atualização irritou tantos usuários e o que ela realmente traz de novo

Tecnologia Novo dispositivo cerebral é o primeiro a transformar o pensamento em fala e escrita