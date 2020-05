Magazine Mary-Kate Olsen pede divórcio após marido levar ex para passar quarentena em casa

Por Redação O Sul | 28 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







Atriz (foto) decidiu pelo divórcio logo após a ex-mulher do marido chegar na mansão, junto com os dois filhos e a mãe Foto: Reprodução Atriz (foto) decidiu pelo divórcio logo após a ex-mulher do marido chegar na mansão, junto com os dois filhos e a mãe. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A ex-atriz Mary-Kate Olsen e o banqueiro Olivier Sarkozy estão se divorciando, e a decisão foi tomada após ele ter decidido que traria a ex-mulher e os filhos para sua mansão durante a quarentena, por conta da pandemia do novo coronavírus.

De acordo com informações do site PageSix, ela decidiu pelo divórcio logo após Charlotte Bernard chegar na mansão, junto com os dois filhos e a mãe. Eles ficarão hospedados na casa de cinco quartos que eles possuem em Nova York.

“Olivier estava preocupado com a segurança de sua família durante a pandemia. Ele insistiu com Mary-Kate que queria levar a ex-esposa, os filhos e a mãe para a casa de Bridgehampton”, afirmou uma fonte ao site. “Apesar de Mary-Kate amar os filhos de Olivier, era demais ter sua ex-esposa morando com eles durante a pandemia”, completou.

Uma outra fonte também falou sobre a situação envolvendo a ex-atriz: “Não há romance entre Charlotte e Olivier, ela quer manter todos a salvo. Não era incomum que Charlotte ficasse em um quarto de hóspede em feriados ou aniversários. Eles têm dois filhos e sempre os colocam em primeiro lugar”.

Mary-Kate Olsen ficou famosa na década de 80 e 90 por ter estrelado séries e filmes, junto com a irmã gêmea Ashley Olsen. Ela abandonou o mundo artísticos anos mais tarde, e atualmente trabalha como designer de moda.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Magazine