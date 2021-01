Verão Máscara úmida não funciona: cuidados com equipamento durante o verão

Por Redação O Sul | 7 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











A máscara, por si só, não garante proteção contra a Covid-19. (Foto: Divulgação)

As altas temperaturas no verão podem ser inimigas da proteção contra o novo coronavírus, já que a máscara úmida ou molhada perdem eficácia. Outra dificuldade é se manter com o acessório no calor intenso.

A máscara, por si só, não garante proteção contra a Covid-19. Além de colocá-la corretamente, é preciso manter a higiene do equipamento e verificar o material do qual ela é feita, além de usá-la sempre seca. Mas esses cuidados se tornam mais difíceis no verão, quando as altas temperaturas favorecem a transpiração e ameaçam a eficácia da máscara.

Mesmo ao ar livre, dona Vani não abre mão de se exercitar com a proteção. Pela praticidade, a médica prefere utilizar o acessório descartável. “Não incomoda, eu me sinto mais segura. Acho que todo mundo deveria usar, porque às vezes a gente passa perto de uma pessoa. Estou sempre de máscara, não me incomoda. Está que estou é descartável e daqui um pouco mais eu vou colocar fora, pois a gente acaba umedecendo”, comentou a médica Vani Mendizabal.

O ideal é que a máscara seja trocada assim que forem sentidos os primeiros pontos de umidade no tecido. Uma dica é carregar máscaras reservas para fazer a substituição ao longo do dia, sempre lembrando que o acondicionamento correto também é importante na prevenção ao coronavírus.

O infectologista Andre Luiz Machado afirma que a hidratação é aliada importante para diminuir o desconforto com a máscara. “As pessoas acabam suando mais e tendo um ressecamento da mucosa respiratória. Então, é importante aumentar a hidratação. Também tem indivíduos que acabam se incomodando muito com o ressecamento da muscosa respiratória pelo uso da máscara, e essas pessoas podem usar soro fisiológico em ambas as narinas para fluidificar a mucosa respiratória e dar um certo conforto”, explicou o médico infectologista.

Já para quem pratica exercícios físicos, não há saída: mesmo que a máscara incomode durante a prática, a proteção é essencial. “A dica é intervalos, a pessoa está acostumada a fazer série na academia de uma hora, então ela pode dividir em três períodos de 20 minutos, por exemplo, dando intervalo de 5 minutos. Daí vai para o lado externo da academia, vai para a rua, se hidrata, toma água e respira um pouco. Depois higieniza as mãos, coloca novamente a máscara e volta para a segunda série de 20 minutos. Essa é a forma para que as pessoas mantenham a sua atividade física, que é importante para a saúde, mas também se protejam e protejam os outros neste contexto de academia, usando as máscaras”, destacou Machado.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Verão