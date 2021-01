Dicas de O Sul Confira dicas sobre revisão veicular antes de viajar neste verão

Por Redação O Sul | 7 de janeiro de 2021

Para não ter problemas na hora de curtir o litoral gaúcho, passe em uma oficina mecânica de confiança. (Foto: Divulgação)

O verão movimenta milhares de veículos que saem da Capital ou interior rumo ao litoral gaúcho. Os destinos preferidos dos veranistas passam pela Freeway e pela RS-389, a Estrada do Mar. Agora o que ninguém deseja é ter problemas no carro e ficar empenhado em rodovias movimentadas. Para evitar imprevistos, revisões mecânicas são necessárias. E a procura pelo serviço aumenta nessa época do ano.

“Agora no verão o pessoal quer pegar a estrada, quer viajar e vem nos procurar para fazer a revisão básica. A gente orienta sempre estar com o óleo em dia, um dos itens mais importante do carro. Também todos os filtros, filtro do ar condicionado, de combustível, filtro do ar do motor e geometria e balanceamento, essas coisinhas básicas. Além disso, a gente sempre olha o freio que é muito importante, item de segurança”, explicou a gestora de mecânica Gabriela Koslowski.

Esses são apenas alguns cuidados que você deve ficar atento antes de pegar a estrada. Para não ter problemas na hora de curtir o litoral gaúcho, passe em um mecânico de confiança.

