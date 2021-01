Dicas de O Sul Lanchonete temática Mundo Animal será inaugurada em Viamão

Por Redação O Sul | 8 de janeiro de 2021

Essa é a 36ª franquia da marca gaúcha, que já conta com unidades em oito Estados brasileiros Foto: Rodrigo Moraes/Divulgação Essa é a 36ª franquia da marca gaúcha, que já conta com unidades em oito Estados brasileiros. (Foto: Rodrigo Moraes/Divulgação) Foto: Rodrigo Moraes/Divulgação

A rede de lanchonetes temáticas Mundo Animal abre as portas da sua primeira unidade em Viamão, na Região Metropolitana de Porto Alegre, no dia .

O estabelecimento, de 570 m², localiza-se na avenida Senador Salgado Filho, 9.940, e capacidade total de 320 lugares. Sua lotação máxima, no entanto, respeitará o decreto vigente do governo gaúcho para a prevenção ao coronavírus.

As primeiras 20 pessoas que efetuarem reservas na casa durante os primeiros sete dias de funcionamento receberão um Cartão Vip que dá direito a quatro cortesias com validade de dois meses. Poderá ser resgatada apenas uma cortesia por visita, não contando a data de recebimento do cartão, mas a partir das visitas subsequentes.

Essa é a 36ª franquia da marca, que nasceu no Rio Grande do Sul e já conta com unidades em oito Estados brasileiros. Com investimento em torno de R$ 650 mil, os sócios Adilson Vieira, Gleci Melo da Silva e Rodrigo Barcellos vão gerar 32 empregos diretos na unidade de Viamão. O empreendimento ainda conta com área kids de 30 m² e estacionamento próprio, gratuito, com capacidade para 50 veículos.

Os pratos do cardápio levam nomes de animais, como “Elefante”, “Rinoceronte”, “Leão”, “Girafa” e “Zebra”. Uma das mais desejadas especialidades da lanchonete é a torre de batatas, conhecida como Batatão, composta por batatas fritas acompanhadas por diferentes carnes, recheios e molhos variados.

A partir de 1º de fevereiro, o cardápio da Mundo Animal de Viamão já estará disponível nos apps de entregas iFood e Uber Eats.

