Bem-Estar Máscaras caseiras precisam ter duas camadas de tecido para serem mais eficientes, diz pesquisa

Por Redação O Sul | 24 de julho de 2020

O uso de máscaras de pano restringe a emissão de partículas Foto: Divulgação

Pesquisadores da Austrália divulgaram o resultado de um estudo que demonstra como o uso das máscaras de tecido é importante para conter a dispersão de gotículas emitidas durante a fala, tosse ou espirro.

O acessório é indicado por infectologistas para evitar a propagação do coronavírus e o aumento de casos de Covid-19, já que o vírus é eliminado nas partículas emitidas pela pessoa infectada, mesmo quando está sem sintomas.

Na análise, publicada no periódico Thorax, eles comparam em vídeo a emissão de partículas por pessoas sem máscaras, com máscaras de pano com uma camada, com máscaras de pano com duas camadas e com máscaras cirúrgicas.

As imagens comprovam que o uso de máscaras de pano restringe a emissão das partículas, e que as máscaras feitas com duas camadas são mais eficientes do que aquelas com uma camada.

As conclusões da pesquisa são:

Máscaras de pano reduzem a propagação de gotículas, mesmo com uma só camada

Máscaras de pano com duas camadas reduzem ainda mais a emissão de gotículas

Máscaras de uma camada são melhores do que nenhuma cobertura no rosto

Máscaras cirúrgicas praticamente evitam a emissão de gotículas

