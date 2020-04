Além disso, o diretor do Programa de Emergências afirmou que não se pode substituir a quarentena por “nada” no combate à doença, ressaltando que outras medidas de saúde pública – como lavar as mãos com frequência e manter o distanciamento social – precisariam ser mantidas pelo “futuro previsível”.

A OMS também reforçou os critérios que países devem levar em conta ao considerar suspender medidas de isolamento social: a transmissão da Covid-19 deve estar controlada; o sistema de saúde deve ser capaz de detectar, testar, isolar e tratar todos os casos, além de traçar todos os contatos; os riscos de surtos devem estar minimizados em condições especiais, como instalações de saúde e casas de repouso; medidas preventivas devem ser adotadas em locais de trabalho, escolas e outros lugares aonde seja essencial as pessoas irem; os riscos de importação devem poder ser administrados; as comunidades devem estar completamente educadas, engajadas e empoderadas para se ajustarem à nova norma.