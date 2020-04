Dicas de O Sul BarraShoppingSul lança o projeto #BarraNaSuaCasa

13 de abril de 2020

Todas as novidades do #BarraNaSuaCasa estão nas redes sociais do shopping Todas as novidades do #BarraNaSuaCasa estão nas redes sociais do shopping. (Foto: Divulgação)

O isolamento social mudou os hábitos e trouxe a angústia de uma rotina dentro de casa. Sem poder sair, a proposta é inventar novas atividades. Pensando nisso, o BarraShoppingSul lançou o projeto #BarraNaSuaCasa, com dicas de profissionais para manter o equilíbrio, playlists de músicas, receitas para preparar em casa e também opções de #FaçaVocêMesmo para colocar a criatividade em prática!

“Nossa intenção com esse projeto é levar um pouco de entretenimento para o nosso público que está em casa. Com o shopping fechado em função da crise da Covid-19, queremos continuar próximos dos clientes. E a melhor forma de fazermos isso é estarmos conectados”, explicou Tânia Nascimento, gerente de marketing do BarraShoppingSul.

O projeto conta com participações especiais. Uma delas é a do artista Bob Bopsin. Conhecido no BarraCadabra, ele preparou um show de mágica, música e brincadeiras para a criançada. A jornalista Maysa Bonissoni também já fez uma Oficina de Páscoa com dicas de decoração. Já a CIA Athletica está proporcionando uma grade de atividades físicas on-line e gratuitas, que contam com alongamentos, pilates, fit dance, funcional, localizada e brincadeiras para as crianças.

Outro foco do projeto é propor momentos de descontração com boa música. Por isso, o shopping preparou uma playlist especial no Spotify. Nas próximas semanas, também será possível curtir o Barra Music. O show, com transmissão pelas redes sociais do shopping, será da cantora Laura Dalmás.

A cozinha é sempre o destino certo de muitas pessoas! Por isso, o Barra também trará dicas de quem entende tudo do assunto. O chef Zi Saldanha ensinará uma receita especial para o Dia das Mães. Já para quem está angustiado e ansioso com este período, que tal ouvir um profissional? A psicóloga Milene Furlanetto dará dicas para aquietar a mente e manter o foco. O primeiro tema abordado será sobre resiliência.

Todas as novidades do #BarraNaSuaCasa estão nas redes sociais do BarraShoppingSul. “Todo mundo está vivendo um momento completamente diferente. Por isso, queremos contribuir oferecendo descontração e empatia nesta fase difícil”, declarou Tânia.

