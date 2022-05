Rio Grande do Sul Massa de ar polar derruba as temperaturas nesta semana no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 30 de maio de 2022

Alguns municípios gaúchos registrarão temperaturas negativas ao longo desta semana Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Alguns municípios gaúchos registrarão temperaturas negativas ao longo desta semana. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Uma massa de ar frio de origem polar derruba as temperaturas nesta semana no Rio Grande do Sul. Nos próximos dias, alguns municípios gaúchos devem registrar as mínimas mais baixas do ano.

Segundo a Metsul Meteorologia, esta segunda-feira (30) começou gelada principalmente no Oeste e no Sul do Estado, com geada em alguns pontos. A massa de ar seco e frio afasta a instabilidade e, nesta terça-feira (31), o sol predomina no RS com amplos períodos de céu claro na maioria das regiões e temperaturas negativas em algumas cidades. Em Porto Alegre, os termômetros devem marcar entre 5ºC e 14ºC.

No dia seguinte, de acordo com a Metsul, muitas nuvens voltam a ingressar no Estado e pode chover principalmente nas regiões Norte e Nordeste. O frio atinge especialmente o Sul gaúcho e deve gear nas primeiras horas da madrugada em vários pontos do Estado. Na Capital, a temperatura mínima será de 6ºC, e a máxima não deve ultrapassar 14ºC.

Na quinta (2), seguirá frio ao amanhecer, mas nuvens impedirão temperaturas mínimas tão baixas como nos dias anteriores. Na fronteira com o Uruguai, na Campanha e no Sul, o frio, contudo, ainda será intenso ao amanhecer, com marcas perto de 1ºC ou 2ºC. Porto Alegre pode ter máxima de apenas 13ºC, segundo a Metsul.

A Capital registrará uma sequência de dias chuvosos a partir de quinta. O tempo só voltará a ficar firme na próxima semana. Na sexta (3), o sol aparecerá com nuvens na maior parte do Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, a temperatura máxima chegará a 16ºC.

