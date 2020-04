Magazine Matthew McConaughey e Camila Alves doam 80 mil máscaras a profissionais da saúde nos Estados Unidos

13 de abril de 2020

Camila ainda pediu que todos se inspirassem a ajudar o próximo

O ator Matthew McConaughey, 50, e sua mulher, a modelo brasileira Camila Alves, 38, doaram 80 mil máscaras para os socorristas do Corpo de Bombeiros do Texas e de Lousiana. Camila ainda usou suas redes sociais para incentivar as pessoas a ajudarem as outras nessa época de quarentena.

“Nossa missão é proteger aqueles que nos protegem”, afirmou a brasileira em sua conta no Instagram. “Compartilho para que isso possa inspirar você a ajudar também mesmo que esteja ajudando seu vizinho, ligando para pessoas, dando apoio emocional. Escolha uma linha de ajuda e ajude.”

O Corpo de Bombeiros de Austin, no Texas, estado natal de Matthew McConaughey, também usou as redes sociais para agradecer ao casal pelas doações. O número de mortos pela Covid-19 passou de 270 no Texas no domingo (12). Já são quase 13.500 casos positivos no estado.

O ator vencedor do Oscar já tinha pedido a estudantes da Universidade do Texas, também em Austin, que ficassem em casa, no mês passado, depois de dezenas deles terem resultado positivo para o novo coronavírus após uma viagem de férias ao México.

