Ciência Mau tempo adia para sábado o lançamento do foguete da SpaceX que levaria dois astronautas da Nasa na primeira missão tripulada em 9 anos

Por Redação O Sul | 27 de Maio de 2020

Foguete da SpaceX alija combustível após lançamento ser adiado por causa do mau tempo na Flórida nesta quarta. (Foto: Reuters)

O lançamento do foguete da SpaceX com dois astronautas da Nasa (a agência espacial norte-americana) que ocorreria nesta quarta-feira (27) foi adiado por causa do mau tempo. A próxima janela para a viagem está prevista para este sábado (30), às 16h22min (horário de Brasília).

Portanto, se tudo correr bem no fim de semana, a cápsula Crew Dragon levará os astronautas Doug Hurley e Bob Behnken rumo à Estação Espacial Internacional (ISS) a partir do foguete Falcon 9. Será a primeira viagem espacial tripulada nos Estados Unidos em nove anos.

As condições meteorológicas ruins já eram esperadas: a previsão do tempo indicava uma tarde nublada e com risco de tempestades no Cabo Canaveral, na Flórida. Mesmo assim, o adiamento só foi confirmado apenas 17 minutos antes de o foguete partir.

EUA no espaço

O adiamento frustrou os planos do magnata Elon Musk, que assistia ao lançamento junto ao vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence.

O presidente Donald Trump sobrevoava o Cabo Canaveral a bordo do avião presidencial Air Force One, e chegou a descer para acompanhar a decolagem próximo ao momento em que ela foi adiada.

Destinado a desenvolver naves espaciais privadas para transportar astronautas norte-americanos ao espaço, o programa de tripulação comercial da Nasa começou sob o governo de Barack Obama.

Donald Trump o vê como símbolo de sua estratégia para reafirmar o domínio americano do espaço, tanto militar, com a criação da Força Espacial, quanto civil.

Viagem à Marte

Já parou para pensar que o isolamento social – provocado pela pandemia da Covid-19 – pode ser uma preparação para a humanidade conquistar outros planetas? Acredite, isso é totalmente possível, e você pode fazer parte deste grande desafio.

A Nasa está buscando voluntários para uma “viagem” à Marte. Eles ficarão confinados, por oito meses, em um simulador de voo espacial, em uma instalação próxima à Moscou, capital da Rússia. A informação é do site Daily Star.

A intenção é analisar quais são os efeitos causados pelo confinamento espacial, simulando o tempo que os astronautas passariam em longas missões tanto para a Lua quanto para Marte. O projeto parte do Programa de Pesquisa Humana da NASA (HRP), que estuda maneiras de melhorar a segurança e a produtividade dos seres humanos durante as viagens espaciais.

Apesar de nunca deixarem o solo, os “astronautas voluntários” estarão sujeitos às tensões e aos perigos de uma jornada ao Planeta Vermelho. “Os participantes experimentarão aspectos ambientais semelhantes aos esperados durante futuras missões para Marte”, descreve a agência espacial em uma declaração à imprensa.

Ainda no experimento, eles também vão ter que simular atividades semelhantes às cumpridas pelos tripulantes durante um lançamento.

Uma vez que as portas do simulador de voo estejam fechadas, todo o contato com o mundo exterior será cortado, exceto por um link que funcionará por ondas de rádio.

