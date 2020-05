Brasil Grupo Hospitalar Conceição vai retomar agenda de cirurgias eletivas.

Por Flavio Pereira | 27 de Maio de 2020

Presidente do GHC, Claudio da Silva Oliveira anuncia retomada de cirurgias eletivas. Foto: Fabio Correa/Divulgação GHC Foto: Fabio Correa/Divulgação GHC

O Grupo Hospitalar Conceição (GHC) vai retomar a agenda das cirurgias eletivas. A medida, que suspendeu desde 18 de março todas as cirurgias eletivas no Grupo Hospitalar Conceição, segundo informou à coluna o presidente do órgão, Claudio da Silva Oliveira, está sendo revisada, e têm sido realizadas reuniões para alinhamento com todas as áreas do grupo, envolvidas nestes procedimentos. A suspensão das cirurgias eletivas,em março, foi determinada no sentido de reforçar a proteção e o enfrentamento ao avanço do coronavírus.

Vinculado ao Ministério da Saúde, o GHC é referência no atendimento do Sistema Único de Saúde. O Grupo Hospitalar Conceição é formado pelos hospitais Conceição, Criança Conceição, Cristo Redentor e Fêmina, além da UPA Moacyr Scliar, de 12 postos de saúde do Serviço de Saúde Comunitária, de três Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e da Escola GHC.

Com uma equipe de cerca de 10 mil profissionais, o GHC é responsável por cerca de 1,4 milhão de consultas e outras 33 mil cirurgias anuais. Em exames, o Grupo contabiliza cerca de 4,3 milhões por ano. A instituição faz o diagnóstico de mais da metade dos casos de câncer para a população de Porto Alegre.

