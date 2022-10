Inter Maurício e Taison estão liberados para retornar ao time do Inter na partida contra o Ceará

Por Redação O Sul | 26 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Ambos, devem começar a partida no banco de reservas. Foto: Ricardo Duarte/Inter Foto: Ricardo Duarte/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O time de Mano Menezes, ganhou para a partida contra o Vozão, duas alternativas de ataque. Maurício, que estava se recuperando de uma entorse no joelho dirieto, e Taison que estava suspenso podem ser as novidades no time do Inter. Ambos, devem começar a partida no banco de reservas.

Apesar das alternativas, Mercado segue como desfalque por conta de uma lesão na panturrilha direita e deve voltar na partida contra o América-MG, dia 2 de novembro. Liziero também é desfalque, o jogador levou uma pancada no joelho e não joga contra o Ceará.

Caso o Inter vença, nesta quarta-feira (26), às 21h45, o time de Mano pode garantir a vaga direita para a Libertadores.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter