Por Redação O Sul | 26 de outubro de 2022

Grêmio decidiu liberar alguns jogadores antecipadamente, após ter conseguido o acesso a Série A Foto: Lucas Uebel/Grêmio Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Nesta terça-feira (25), o Grêmio liberou mais um jogador da partida contra o Tombense, o penúltimo antes do encerramento da Série B. O atacante Guilherme foi dispensado da delegação gremista, que está no Rio de Janeiro, para acompanhar o aniversário do seu filho. O trio Geromel, Edilson e Diego Souza já estavam liberados, enquanto Thaciano é outra baixa com problema muscular.

Com o acesso conquistado no estádio dos Aflitos, o tricolor decidiu liberar alguns jogadores antes do final do campeonato. Diego Souza passará por uma cirurgia para corrigir hérnia inguinal, enquanto Geromel e Edilson permanecem com a delegação até está quarta-feira (26).

O elenco comandado por Renato Portaluppi, tem três treinamentos no Rio de Janeiro, antes de se deslocar de ônibus até Muriaé, em Minas Gerais. O Grêmio vai até o Estádio Soares de Azevedo, para encarar o Tombense, nesta sexta-feira (28), às 19h, pela 37ª do Campeonato Brasileiro Série B.

