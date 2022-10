Polícia Julgamento de grupo que agrediu judeus em Porto Alegre em 2005 é adiado para 2023

Por Redação O Sul | 26 de outubro de 2022

Material apreendido com os agressores. Foto: Reprodução de TV Material apreendido com os agressores. (Foto: Reprodução de TV) Foto: Reprodução de TV

A pedido do Ministério Público, o “júri de skinheads”, marcado para ser realizado nesta quinta-feira (27), foi adiado. Por problemas de saúde de um dos membros da acusação, a sessão de julgamento, que ocorreria no Foro Central I, na capital gaúcha, foi remarcada para o dia 23 de março de 2023.

Os réus Valmir Dias da Silva Machado Júnior, Israel Andriotti da Silva e Leandro Maurício Patino Braun são acusados de três tentativas de homicídio qualificado (motivo torpe, meio cruel, recurso que dificultou a defesa dos ofendidos), associação criminosa e crime de discriminação ou preconceito racial.

Os fatos ocorreram em 8 de maio de 2005, no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre. A data marcava os 60 anos do fim do Holocausto, e o trio estava com quipá, o acessório religioso judaico usado para cobrir a cabeça. Eles foram cercados e sofreram ataques com facas, socos e pontapés, de acordo com o Ministério Público.

“No mais, reforço que este Juízo vem adotando todas as medidas possíveis para garantir a efetivação do julgamento do presente feito, sendo que a hipótese em tela caracteriza motivo de força maior”, considerou a juíza Lourdes Helena Pacheco da Silva. “A despeito do pedido de adiamento ora acolhido, o compromisso deste Juízo é com o julgamento do processo e com a urgência necessária que o caso requer”, acrescentou a magistrada.

