Mundo Banco Mundial projeta queda de 11% nos preços da energia em 2023

Por Redação O Sul | 26 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Foi dito que as exportações de petróleo da Rússia podem cair até 2 milhões de barris por dia devido a um embargo da UE. Foto: Divulgação Foi dito que as exportações de petróleo da Rússia podem cair até 2 milhões de barris por dia devido a um embargo da UE. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Banco Mundial disse nesta quarta-feira (26) que espera que os preços da energia caiam 11% em 2023, após um aumento de 60% em 2022, com um crescimento global mais lento e contínuas restrições à covid na China, representando importantes riscos negativos.

O banco em seu último Commodity Markets Outlook projetou um preço médio do petróleo Brent de US$ 92 por barril em 2023, caindo para US$ 80 em 2024, mas bem acima da média de cinco anos de US$ 60.

Foi dito que as exportações de petróleo da Rússia podem cair até 2 milhões de barris por dia devido a um embargo da União Europeia e restrições a seguros e remessas.

Uma proposta de teto de preço do petróleo do G7 poderia afetar o fluxo de petróleo da Rússia, mas precisava da participação de grandes economias emergentes e em desenvolvimento para ser eficaz, disse.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo