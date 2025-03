Colunistas Mauricio Marcon faz a defesa de Frei Gilson, o sacerdote com 7 milhões de seguidores

Por Flavio Pereira | 18 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











Deputado Mauricio Marcon destacou no plenário da Câmara em Brasília, o trabalho do Frei Gilson. (Foto: Arquivo pessoal)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Após receber no plenário da Câmara o Frei Gilson, o deputado federal gaúcho Maurício Marcon (Podemos) saiu em defesa do sacerdote, atacado pela esquerda por suas posições conservadoras. Segundo Marcon, “a esquerda, corroída pela inveja, ataca o querido Frei Gilson. Qual é o seu ‘mal’? Rezar o Rosário às 4h da manhã, acompanhado por mais de 1 milhão de pessoas. Enquanto o líder máximo dos representantes do mal não consegue reunir mil pessoas em uma live em horário nobre, o Frei, cheio do Espírito Santo de Deus, arrasta uma multidão durante toda a madrugada.”

Mauricio Marcon disse ainda que “a verdade é que Jesus representa uma grande oposição ao esquerdismo. Quem está ao lado do Senhor jamais defenderá o assassinato de bebês no ventre de suas mães, a liberação das drogas ou a destruição da família – pautas caras aos esquerdistas.”

Quem é o Frei Gilson

O líder católico Frei Gilson é sacerdote, cantor e influenciador, com mais de 7 milhões de seguidores só no Instagram e pertence ao Instituto dos Freis Carmelitas Mensageiros do Espírito Santo, em São Paulo/SP. Frei Gilson vem reunindo diariamente milhões de fiéis em orações transmitidas ao vivo a partir das 4h da manhã nas redes sociais.

Liberou geral no contracheque dos ministros de Lula?

Precisou a Comissão de Valores Mobiliários abrir processo para apurar eventual conflito ético na nomeação de Carlos Lupi (Previdência), Anielle Franco (Igualdade Racial) e Vinicius Marques de Carvalho (CGU) para o Conselho de Administração da metalúrgica Tupy para que o tema merecesse um exame. Os ministros assumiram os conselhos da empresa privada, sem consulta prévia de conflito de interesses à comissão de Ética. Em outros tempos – ou em outro governo – os ministros já estariam provavelmente afastados, respondendo a interpelações dos órgãos de fiscalização.

Além dos cinco pedágios, “radar surpresa” na RSC-287

Não é só em relação à demora da Concessionária Rota de Santa Maria para concluir os reparos em trechos críticos da rodovia, que se concentram as reclamações dos usuários da RSC-287 que liga Tabaí a Santa Maria, com suas cinco flamantes praças de pedágio. Usuários da rodovia reclamam de um Radar instalado na RSC-287 km 97,9 no sentido Venâncio Aires/Santa Cruz, que tem pego de surpresa muitos motoristas da região. O aparelho foi instalado há mais de um ano. O limite de velocidade na maior parte da rodovia é de 80km/h, mas no trecho, muda subitamente para 60km/h com tolerância de 7, ou seja 67/km/h, e o valor da multa é de R$ 130,00, o que “rende” 4 pontos na CNH.

Comandante Nádia reunida com empreendedores no Instituto Caldeira

Rendeu muito o debate de ontem no Instituto Caldeira, sobre alternativas à simplificação de processos burocráticos para os empreendedores. A Frente Parlamentar de Empreendedorismo e Desburocratização (FREPED), presidida pela vereadora Comandante Nádia, realizou o encontro especial no Instituto Caldeira, contando com a presença da Secretária de Desenvolvimento e Turismo de Porto Alegre, Rosani Pereira e do Adjunto, Filipe Tisbierek. Nadia Gherard avaliou que a reunião foi um momento fundamental para aproximar o poder público dos empreendedores, promovendo a troca de experiências e a apresentação de novas oportunidades para o setor.

MDB gaúcho vai eleger diretórios municipais de olho em 2026

Às vésperas de reunir o seu Diretório Estadual, deputados e líderes do MDB discutem nos bastidores uma pauta que vai muito além da preparação para as Convenções Municipais, agendadas para o dia 26 de abril. Inevitavelmente a escolha do candidato ao governo do Estado, será tema da reunião desta quarta-feira, (19) a partir das 17h30, no Plenarinho da Assembleia Legislativa. A princípio, em tese, o atual vice-governador Gabriel Souza desponta como o candidato natural do partido.

Sem a Federação, PSDB e cidadania ficam sem rumo

O final da federação PSDB-Cidadania deixou os dois partidos com a sensação do cachorro que caiu do caminhão de mudanças. A realidade é que PSDB e Cidadania no momento, não sabem para onde ir.

Eduardo Leite e Any Ortiz de olho em novos partidos

O governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite e a deputada federal Any Ortiz, expoentes do PSDB e do Cidadania porém, buscam encontrar logo um rumo, após o desmanche da Federação. Leite precisa de um partido com envergadura para sustentar sua pretensão de concorrer ao Palácio do Planalto ou ao Senado. E Any Ortiz conversa com vários partidos. Dependendo do tamanho do partido que escolher, a deputada avalia concorrer à reeleição, ou até ao Palácio Piratini.

Gustavo Victorino teve papel decisivo na doação de equipamentos do Exército para a Brigada Militar

Teve a participação decisiva do deputado Gustavo Victorino (Republicanos) a série de tratativas que levou à doação, pelo Exército, de seis veículos blindados Urutu e 20 fuzis automáticos calibre 7.62 à Brigada Militar. O fato foi reconhecido ontem pelo próprio governador Eduardo Leite. Os equipamentos serão destinados aos Batalhões Especializados de Choque (BPChq). Na solenidade realizada ontem no Comando Militar do Sul, Victorino foi convidado para a entrega oficial dos equipamentos, recebidos pelo governador Eduardo Leite, o secretário da Segurança Pública Sandro Caron e o Comandante Geral da Brigada Militar coronel Feoli. O comandante do CMS (Comando Militar do Sul), General Hertz Pires do Nascimento, reforçou o compromisso mútuo em benefício do povo gaúcho.

* Instagram: @flaviorrpereira

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas

https://www.osul.com.br/mauricio-marcon-faz-a-defesa-de-frei-gilson-o-sacerdote-com-7-milhoes-de-seguidores/

Mauricio Marcon faz a defesa de Frei Gilson, o sacerdote com 7 milhões de seguidores

2025-03-18