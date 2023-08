Colunistas Mauro Sparta é o novo diretor-geral do Hospital Universitário de Canoas

Por Flavio Pereira | 18 de agosto de 2023

Médico Mauro Sparta tomou posse na direção-geral do Hospital Universitário de Canoas.

O prefeito de Canoas, Jairo Jorge, deu posse nesta sexta-feira (18), ao novo diretor-geral do Hospital Universitário e ao corpo diretivo do estabelecimento. O médico Mauro Sparta assume como diretor-geral da instituição, que terá ainda Edemar Paula da Costa como superintendente e o médico André Lima Cecchini na diretoria técnica.

Ao fazer o anúncio, Jairo Jorge afirmou que o momento representa a pactuação de um compromisso com novos rumos para a instituição.

De acordo com o prefeito, historicamente o Hospital Universitário passou por muitos desafios e dificuldades, mas sempre conseguiu se restabelecer.

“O momento é difícil mais uma vez, principalmente com a perda de recursos repassados pelo Governo do Estado, através do Programa Assistir. Canoas já perdeu R$ 14 milhões, valor que deixou de ser aplicado nas instituições hospitalares. No entanto, acredito que com união e muita dedicação poderemos reverter o cenário. Esse time liderado pelo médico Sparta conseguirá estabelecer novos rumos, com ajustes, planejamento, diálogo e comprometimento”, destacou.

O novo diretor-geral Mauro Sparta salientou que Canoas é referência para muitos outros municípios e atende quase quatro milhões de pessoas no sistema de saúde.

“Infelizmente a tabela SUS não é reajustada há 20 anos, porém, não podemos ficar parados esperando que isso mude. Devemos buscar outras soluções, que nos façam poder atender com excelência. Temos uma equipe de profissionais muito qualificada e tenho certeza que todos nos auxiliarão a reconstruir esse importante espaço”, comentou o diretor.

