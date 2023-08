Bruno Laux Panorama Político

Por Bruno Laux | 19 de agosto de 2023

Desbloqueio nas redes

O governo federal anunciou nesta sexta-feira que realizará um desbloqueio em massa de 3 mil perfis que atualmente não têm acesso às redes sociais do Planalto e ministérios. Os usuários, dentre jornalistas, influenciadores e congressistas, tiveram o acesso suspenso durante o governo Bolsonaro, após publicarem críticas sobre sua gestão federal.

Avanço de MPs

Parlamentares da base governista devem articular uma força-tarefa na próxima semana para o avanço de Medidas Provisórias do Planalto que se aproximam do fim do prazo de validade para análise na Câmara. Entre as pautas de interesse tem destaque a MP do Salário Mínimo, que estabeleceu um piso nacional de R$1320 desde o início de maio.

Reforma adiada

Lideranças partidárias do Congresso afirmaram terem sido informadas pelo ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que as alterações de comando na Esplanada somente deverão ser concluídas quando Lula retornar da viagem à África. Apesar do novo adiamento, Padilha adiantou que a troca de ministros já teve suas discussões iniciadas internamente.

Sem interferência

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou nesta sexta-feira que o adiamento da conclusão da reforma ministerial do governo não deve interferir no andamento de votação importantes do Congresso. Ele destacou que os parlamentares possuem a compreensão da importância de temáticas em tramitação, as quais são de amplo interesse do governo.

Desvinculação militar

Após o hacker Walter Delgatti Neto ter declarado proximidade com o ministério da Defesa durante o governo Bolsonaro à CPMI dos Atos Golpistas, a atual gestão da pasta federal tem tentado desvincular a imagem de militares relacionados no caso. Segundo José Múcio, líder ministerial do setor, as Forças Armadas identificarão os envolvidos e os encaminharão de acordo com seus atos.

Quebra de sigilo

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro questionou nas redes sociais nesta sexta-feira as razões pelo STF ter determinado a quebra de seus sigilos bancário e fiscal. Ela destacou em uma publicação que bastava a Corte lhe pedir para ter acesso às transações, mencionando que “quem não deve, não teme”.

Transação negada

A defesa de Jair Bolsonaro afirmou na sexta-feira que o ex-presidente não recebeu dinheiro da venda do relógio Rolex nos EUA, o qual foi negociado pelo seu ex-ajudante de ordens, Mauro Cid. O seu advogado, Paulo Cunha Bueno, destacou que o ex-mandatário em momento algum recebeu valores em espécie do militar referente a transações.

Mudança de estratégia

O advogado Cezar Bitencourt, que representa o tenente-coronel Mauro Cid, mudou as declarações sobre o posicionamento do seu cliente nesta sexta-feira. Ele afirmou que o militar deve apenas prestar esclarecimentos sobre o caso envolvendo o desvio de presentes na gestão Bolsonaro, sem realizar confissões, ao contrário do que havia declarado anteriormente.

Cassação de passaporte

A ministra do Planejamento Simone Tebet defendeu na sexta-feira que o passaporte do ex-presidente Jair Bolsonaro seja cassado pela Justiça. A líder ministerial afirmou que ele deve ser “buscado o mais rápido possível” para evitar uma possível fuga do país.

Sem antecipação

Ao ser questionado sobre as investigações da PF envolvendo Bolsonaro, o líder da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), evadiu do assunto e afirmou que o Brasil precisa “cuidar melhor de seus ex-presidentes”. O parlamentar destacou que todos os ex-mandatários tiveram problemas com ações judiciais e que por já ter sido vítima de acusações infundadas, prefere não “antecipar julgamentos”.

Qualidade de vida

Lira mencionou ainda que o Brasil, a exemplo dos EUA, deveria fornecer melhor qualidade de vida aos seus ex-presidentes, em função dos seus papéis institucionais na história do país. O parlamentar destacou que apesar de propor um melhor cuidado, não sugere políticas de anistia e tampouco isenção de pagamento por eventuais erros.

Presidência do IBGE

O economista Marcio Pochmann tomou posse nesta sexta-feira como novo presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Indicado pelo presidente Lula, ele assume o cargo com um discurso de recuperação da instituição, a partir do que chama de “vendaval tóxico e destrutível” dos últimos anos.

Julgamento remarcado

O Supremo Tribunal Federal agendou para o dia 23 de agosto a retomada do julgamento sobre o porte de drogas para consumo próprio no Brasil. A análise do caso, prevista para quinta-feira, foi adiada a partir da extensão dos trabalhos da Corte sobre a discussão da validade da figura do juiz de garantias.

Indicação anunciada

O governo estadual anunciou nesta sexta-feira a nomeação de Ângelo Gräbim Borghetti como novo procurador-geral do Ministério Público de Contas do Estado. A indicação ocorre a partir da lista tríplice encaminhada pelo Colégio de Procuradores após uma eleição interna.

Indicação anunciada II

O governador Eduardo Leite indicou nesta sexta-feira os nomes que integrarão a nova diretoria do Banrisul. Os seis nomeados, incluindo duas mulheres, atuarão no corpo diretivo da instituição ao lado do presidente do banco, Fernando Lemos.

Fórum dos PGR

O procurador-geral de Porto Alegre, Roberto Silva da Rocha, foi nomeado nesta sexta-feira como novo vice-presidente da Regional Sul do Fórum Nacional de Procuradores-Gerais das Capitais. Em paralelo à indicação, a capital gaúcha foi designada como sede do próximo encontro do grupo.

Energia em pauta

O novo diretor-presidente da CEEE-Equatorial, Riberto Barbarena, realizou uma visita nesta sexta-feira ao prefeito Sebastião Melo, e seu vice, Ricardo Gomes. O chefe do Executivo municipal cobrou respostas mais ágeis da companhia para com a população, destacando a importância de uma política de prevenção de eventuais problemas de energia.

