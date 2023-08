Cláudio Humberto Um mês depois, não há cubanos no Mais Médicos

Por Cláudio Humberto | 19 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Não está no horizonte do governo federal contratar organizações internacionais para vitaminar as contratações do programa Mais Médicos, como ocorreu no passado com a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas). O reflexo é a desidratação na expectativa do número de médicos cubanos contratados. Até o momento, no 28º ciclo do programa, não houve chamamento de nenhum profissional de Cuba.

Sem pedágio

Questionado pela coluna, o Ministério da Saúde afirmou que eventual contratação de cubanos será feita diretamente com o profissional.

Fração

Cerca de 11 mil cubanos chegaram a atuar no programa. Os profissionais só ficavam com cerca de R$3 mil dos R$11,5 mil de salário.

Chega

O contrato acabou quando o ex-presidente Jair Bolsonaro anunciou que ia rever o acordo Cuba/OPAS, que garfava o salário dos médicos.

Não é comigo

A pasta da Saúde informou que nada tem a ver com a “rachadinha” do salário. Colocou na conta da OPAS, que fez o contrato com a ditadura.

Ministro troca de lado como quem muda de roupa

O pernambucano André de Paula (PSD), ministro da Pesca, troca de lado como quem muda de roupa. Era de direita, virou socialista, passou para o lado de Marília Arraes e, após a derrota na disputa pelo Senado, retornou ao campo socialista. Esta semana, o ministro virou apoiador da governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), que enfrentou e venceu, no voto, adversários de todos os matizes, da direita à esquerda.

Contorcionismo

Após tantas idas e vindas, o conservador ministro da Pesca virou lulista desde criancinha. É o que se pode chamar de um homem pragmático.

Pragmatismo

Agora, após indicar a filha secretária de Turismo do Recife, André de Paula já descolou para ela o cargo de secretária estadual de Cultura.

Lições ignoradas

O ministro fez carreira à sombra do líder conservador Marco Maciel, mas não entendeu o espírito da coisa: seriedade rima com coerência.

Família na CPI

Está na fila de votação da CPI do MST requerimento para convocar Beatriz Vendramini, filha do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. O motivo: esclarecer regularização fundiária em Guarantã do Norte (MT).

Que rei sou eu?

Chanceler de enfeite, Mauro Vieira continua procurando mostrar sua utilidade, mas está difícil. Não é acionado para nada relevante em política externa. Ontem foi Montevidéu em um bate-volta constrangedor. É um ministro das Relações Exteriores que mal sai do país.

Lula enrola

Quanto mais o presidente Lula enrola para anunciar as confirmações da reforma ministerial, mais ele irrita o centrão. A espera ainda deve durar outra semana, quando o petista voltar da viagem à África do Sul.

Bode expiatório

Após prisão da cúpula da PM-DF, o deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ) lembrou que a PM não é o único e nem o principal responsável pela proteção às sedes do poder, que são estruturas federais. O Ministério da Justiça tinha tropas da Força Nacional mobilizadas e não as acionou.

Sem justificativa

O deputado Alberto Fraga (DF) acha que se tenta desmoralizar a Polícia Militar, responsabilizando-a pelos atos de 8 de janeiro. Disse ter lido as 196 páginas do inquérito e “não há nada que justifique a prisão”.

Não deu outra

Ariovaldo Moreira, advogado do hacker de Araraquara, confirmou em entrevista que o midiático depoimento de Walter Delgatti à CPMI tinha o objetivo de abrandar a sua pena, como esta coluna avançou.

Trair e coçar…

Após o PSD meter o pé da aliança com o prefeito do Recife, João Campos (PSB), cresce no MDB o desejo de romper com o socialista. A manutenção do partido na base deve custar cargos ao prefeito.

Descrença

Mesmo sob intensa fritura, especialmente na última semana, pesquisa do instituto Genial/Quaest mostra que a maior parte dos brasileiros, 43%, não acredita que o ex-presidente Jair Bolsonaro será preso.

Pensando bem…

…‘tiro’ de hacker não é só virtual.

PODER SEM PUDOR

Um amante de gatos

Especialista em factoides, Jânio Quadros visitou certa vez o diplomata Guimarães Rosa. Jânio notou, já instalado na sala do célebre autor de “Grande Sertão: Veredas”, que havia uma grande quantidade de gatos: “Por que tantos gatos? Em geral as pessoas preferem cachorros…” Guimarães Rosa respondeu sem hesitações: “Porque os gatos são muitos mais fiéis ao dono. Já os cachorros se parecem com certos diplomatas, abanam a cauda para qualquer autoridade.”

Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Cláudio Humberto

https://www.osul.com.br/um-mes-depois-nao-ha-cubanos-no-mais-medicos/

Um mês depois, não há cubanos no Mais Médicos

2023-08-19