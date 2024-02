Grêmio Mayk é apresentado oficialmente pelo Grêmio e diz estar pronto para jogar o Grenal de domingo

Por Redação O Sul | 21 de fevereiro de 2024

O novo camisa de número 26 assinou com o clube para as próximas três temporadas. (Foto: Rodrigo Fatturi)

O lateral-esquerdo Mayk foi apresentado oficialmente nessa quarta-feira (21) como novo reforço do Grêmio para as próximas três temporadas. O lateral, que foi destaque na temporada passada defendendo o Guarani de Campinas no Campeonato Paulista, chegou mostrando enorme personalidade ao dizer que “está pronto” até para jogar o Grenal do próximo domingo (25).

O reforço gremista já está treinando normalmente com o grupo, negando rumores sobre ter chegado ao clube com problemas físicos. Mayk irá disputar posição com Reinaldo e declarou já estar apto a jogar e à disposição de Renato Gaúcho.

Mayk revelou que defender a camisa do Grêmio é a realização de um sonho: “É um desafio único na minha vida. Com toda a estrutura que o Clube vai disponibilizar, vou aproveitar bastante. Vamos buscar coisas grandes aqui”, falou.

Portões fechados

As atenções do Grêmio estão voltadas totalmente para o clássico Grenal do próximo domingo, pelo Campeonato Gaúcho, no Estádio Beira-Rio. Com portões fechados, o técnico Renato Portaluppi comandou nessa terça-feira (21) treino tático no Centro de Treinamento Presidente Hélio Dourado.

O grupo iniciou o treinamento com um trabalho físico, comandado pelo preparador Mário Pereira. Uma atividade de troca de passes, focada na marcação e pressão na bola seguiu durante os primeiros momentos do dia.

Ao final do trabalho, o técnico Renato fechou os portões para a imprensa e orientou um treino tático, colocando sua ideia de equipe em um coletivo com jogadores da categoria Sub-17 do Tricolor.

Mayk é apresentado oficialmente pelo Grêmio e diz estar pronto para jogar o Grenal de domingo

