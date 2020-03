Celebridades Mayra Cardi posta fotos sensuais com Arthur Aguiar e fala sobre quarentena: “Pegando fogo”

Por Redação O Sul | 28 de março de 2020

Mayra postou fotos em clima quente. Foto: Reprodução/Instagram Mayra postou fotos em clima quente com Arthur Aguiar. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Mayra Cardi usou o Instagram para compartilhar com seus seguidores neste sábado (28) uma série de fotos de fotos sensuais com o marido Arthur Aguiar. Em clima “quente”, a coach de emagrecimento protagonizou momentos íntimos com o ator, que aparece só de cueca, e falou sobre a quarentena.

“Como está o casamento de vocês nessa quarentena? Tem dias que nós acordamos pegando fogo de amor e tem dias que acordamos pegando fogo que toda distancia será pouca (risos). Hoje é dia de trabalhar no andar de cima e ele lá no de baixo”, escreveu Mayra Cardi.

Em seguida, o post gerou uma série de reações. “A quarentena me custou meu casamento. Estou me divorciando!”, revelou uma internauta. “Aqui está do mesmo jeito (risos)”, disse outra.

