Magazine Mayra Cardi revela que Arthur Aguiar saiu da casa do ex-casal e está em São Paulo

Por Redação O Sul | 20 de junho de 2020

O ex-casal estava vivendo junto, até por conta do isolamento social causado pelo novo coronavírus. (Foto: Reprodução/Instagram)

Mayra Cardi parecia ter um relacionamento muito sólido e feliz com Arthur Aguiar e, por isso mesmo, que a notícia de que eles estavam se separando pegou bastante gente de surpresa. Porém, o casamento deveria ter problemas mais sérios porque a influenciadora decidiu expor que a situação não está das melhores.

A mãe de Sofia gravou uma série de Stories no Instagram contando detalhes sobre sua separação e para dizer que o carinho dela pelo ator permanece.

“Quando termina um relacionamento, não significa que tenha que acabar o amor, não deveria. Esse amor deveria ter sido ressignificado. É legal a gente sair ainda quando existe amor, enquanto o carinho e o respeito não foram embora. Para, quem sabe, esse amor seja transformado em um outro tipo de amor, como amizade, companheirismo. E, aí sim, você possa ir embora da mesma maneira que você entrou [no relacionamento] e não drasticamente, machucado, ferido”, declarou.

Desde o término da relação, o ex-casal estava vivendo junto, até por conta do isolamento social causado pelo novo coronavírus. No entanto, Mayra assumiu que o cenário não é mais o mesmo: “Foi difícil lutar contra meu coração. E ter um homão daquele na minha cama é difícil, o coração fica cego. Então, para que a gente não se machucasse, eu vi que tinha passado da hora. [….] Por esse motivo, hoje, ele está em São Paulo, volta domingo para ver a Sofia, mas volta pra outro lugar aqui, no Rio, que não é mais a nossa casa”.

Apesar de seu afeto permanecer, a dupla não seguiu com a amizade. “Ele tem a casa dele, eu tenho a minha, ele tem a vida dele, eu tenho a minha. E temos a vida juntos com a nossa filha, não mais como homem e mulher, nem tão íntimos, amigos e parceiros. Talvez em breve. Mas ainda não, ainda enquanto estamos tão machucados, não. Quem sabe mais para frente”, disse ela.

