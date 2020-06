Magazine Em suposto áudio vazado, o ex-BBB Gui Napolitano comenta a relação conturbada com Gabi

Por Redação O Sul | 20 de junho de 2020

De acordo com o áudio atribuído a Gui, a relação ia bem, mas uma briga teria desandado as boas relações. (Foto: Reprodução/TV Globo)

O BBB20 já chegou ao fim há um tempo, mas as tretas da casa mais famosa do Brasil seguem firmes e fortes aqui fora. A bola da vez é o ex-casal Gui Napolitano e Gabi Martins. Em um suposto áudio vazado divulgado pelo jornalista Erlan Bastos, o modelo desabafa sobre a conturbada relação com a artista.

Segundo o áudio, Gui aponta que não deseja “iludir” os fãs sobre uma boa relação com Gabi: “Eu não vou iludir vocês (…), uma coisa que eu vou ser é sempre transparente com os fãs. Eu não acho justo ficar iludindo. Eu sei que tem muita gente que torce e se envolve demais, e uma coisa que eu não vou fazer é iludir fã”.

De acordo com o áudio atribuído a Gui, a relação ia bem, mas uma briga teria desandado as boas relações. O motivo da confusão teria sido uma entrevista por parte do modelo que a moça não gostou (apesar de Gui ter negado que tenha de fato feito tal entrevista). “Ela disse que eu não sou o tipo de homem igual o que ela quer na vida”, desabafou o ex-BBB.

O suposto áudio de Guilherme também afirmou que o homem foi bloqueado no WhatsApp e que existiria até uma música chamada Covardia que o modelo não deseja que seja gravada. “Tudo isso que vocês imaginavam que estava bem, não está mais”, conclui.

Mensagens

Nas redes sociais, Gui não comentou sobre o episódio de forma direta, mas postou mensagens de desabafo nesta sexta. O modelo escreveu no Twitter: “Tá tudo bem! Nem tudo é da forma como vocês pensam. Boa noite!” e, logo depois, “Hipocrisia é triste!”.

