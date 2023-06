Futebol Mbappé e dirigentes do PSG terão reunião nesta sexta-feira

29 de junho de 2023

Uma das grandes novelas da atual janela de transferências promete ser a situação de Kylian Mbappé. (Foto: Reprodução)

Uma das grandes novelas da atual janela de transferências promete ser a situação de Kylian Mbappé. Segundo o jornal “Marca”, da Espanha, o jogador tem uma reunião marcada para esta sexta-feira (30), com dirigentes do clube, para discutir o futuro.

Mbappé tem mais um ano de contrato com o PSG, válido até junho de 2024. O atleta já sinalizou que não acionará a opção de renovação por mais um ano prevista no acordo. Sendo assim, de acordo com a imprensa francesa, o clube avaliaria vender o jogador imediatamente para não perdê-lo de graça no ano seguinte.

Espera-se encontrar uma solução para a situação no encontro desta sexta, que segundo o periódico espanhol terá a participação da mãe de Mbappé, Fayza Lamari, e do presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi.

O grande interessado em contratar Mbappé é o Real Madrid, que não teria pressa para concretizar a transferência. Isso pois a partir de janeiro o clube espanhol poderia negociar diretamente com o jogador, sem necessitar de uma compensação financeira ao PSG.

A publicação do jornal espanhol afirma ainda que ganhou força, nas últimas horas, uma alternativa que atenderia aos desejos de Mbappé e PSG. A opção seria renovação de contrato por mais dois ou três anos, com o jogador sendo vendido em julho de 2024.

Novo técnico

Luis Enrique ainda não foi anunciado, mas teve o seu primeiro ato como novo técnico do PSG. O espanhol passou os dois últimos dias em Paris para iniciar o planejamento da nova temporada. No desembarque em Barcelona, onde vive, ele evitou responder os questionamentos dos jornalistas e fazer qualquer comentário sobre Mbappé.

O técnico da Espanha na última Copa do Mundo foi perguntado se poderia falar como comandante do PSG e se vai trabalhar com Mbappé na próxima temporada. Luis Enrique ficou em silêncio e apenas tirou fotos com alguns fãs no local.

Segundo a imprensa francesa, o treinador, de 53 anos, visitou o CT do PSG, mesmo ainda sem ter assinado contrato. O anúncio da contratação deve acontecer na próxima semana. O Paris sequer comunicou a demissão de Christophe Galtier até o momento.

A reapresentação no PSG deve ocorrer no dia 10 de julho. O clube viaja para o Japão no fim do mês, onde vai fazer três amistosos a partir do dia 25, entre eles contra o Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo, e a Inter de Milão. Antes, no dia 21, a equipe pega o Le Havre, em amistoso na França.

O PSG tem quatro contratações acertadas para a próxima temporada, mas ainda não as anunciou: o zagueiro e lateral Lucas Hernández, do Bayern de Munique, o volante Ugarte, do Sporting, o meia-atacante Kang-in Lee, do Mallorca, e o atacante Asensio, do Real Madrid. As informações são do site GE.

