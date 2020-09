Geral Mbappé quer deixar o Paris Saint-Germain em 2021 e planeja jogar na Espanha ou na Inglaterra

Com contrato até 2022, o jogador recusou todas as propostas de renovação que o PSG fez. (Foto: Reprodução)

Kyllian Mbappé comunicou ao PSG (Paris Saint-Germain) que irá deixar o clube no final da temporada, em 2021, segundo o “The Times”. A publicação afirma que, além do Real Madrid, principal interessado no atacante francês, Liverpool e Manchester City também gostariam de contar com a jovem estrela em seus elencos.

Com contrato até 2022, o jogador recusou todas as propostas de renovação que o PSG fez e o próximo ano será o último em que o time francês poderá vender o atleta. Caso não aceite negociá-lo, a equipe corre o risco de perder Mbappé sem custos em 2022. No entanto, a cúpula do clube não quer perdê-lo antes da Copa do Mundo do Catar.

O segundo atleta mais caro do mundo, atrás apenas de Neymar, busca outros desafios na carreira e estar em uma liga mais competitiva, como a inglesa ou espanhola. Resta saber como as equipes interessadas estarão financeiramente até 2021 para investir no craque francês e até lá outros times devem surgir como potenciais compradores.

Mesmo jovem, Mbappé já tem muita história no clube e no esporte. Campeão do mundo com a seleção francesa, o camisa 7 está no PSG há quatro anos, tendo sido campeão nacional em todas as temporadas. Na última edição da Liga dos Campeões, foi fundamental ao lado de Neymar para a primeira final do time na principal competição de clubes do planeta.

PSG apoia Neymar

O PSG deu todo seu apoio a Neymar depois que o meia-atacante brasileiro relatou ter sido alvo de uma ofensa racial durante a derrota de 1 x 0 dos campeões franceses para o Olympique de Marselha no domingo.

Neymar, de 28 anos, um de cinco jogadores expulsos durante a partida no Parc des Princes, informou o quarto árbitro que ouviu um comentário racista quando saía de campo.

Em um comunicado emitido nesta segunda-feira, o PSG pediu que a liga francesa (LFP) investigue o caso.

“O Paris St Germain apoia fortemente Neymar Jr, que relatou ter sido alvo de uma ofensa racial de um jogador oponente”, disse o time.

“O clube reafirma que não existe lugar para o racismo na sociedade, no futebol ou em nossas vidas e conclama todos a se posicionarem contra todas as formas de racismo pelo mundo.”

“O Paris St Germain espera que a Comissão Disciplinar da LFP investigue e apure os fatos, e o clube continua à disposição da LFP para qualquer assistência exigida.”

Repleto de faltas, o confronto fervilhou no último minuto dos acréscimos, quando uma briga irrompeu em pleno gramado.

Neymar, Laywin Kurzawa e Leandro Paredes, do PSG, e Dario Benedetto e Jordan Amavi, do Marselha, foram expulsos depois que os jogadores entraram em confronto.

Neymar, que atingiu Álvaro González na nuca, tuitou depois da partida que seu único arrependimento foi não ter atingido o zagueiro rival no rosto. As informações são do site Lance e da agência de notícias Reuters.

