Por Redação O Sul | 8 de outubro de 2022

Atacante Kylian Mbappé optou por assinar um novo vínculo por três anos com o PSG. (Foto: Reprodução)

Após renovar seu contrato com o PSG (Paris Saint-Germain), o atacante Kylian Mbappé passou a se tornar o atleta de futebol mais bem pago do mundo, segundo a revista “Forbes”. O jovem de 23 anos superou nomes como os de Neymar, Messi e Cristiano Ronaldo.

Alvo de disputa entre Real Madrid e PSG na última janela de transferências, o camisa sete optou por assinar um novo vínculo por três anos com a equipe francesa. Com isso, o jogador irá receber cerca de 110 milhões de dólares (R$ 574 milhões) de seu clube por ano, além de 18 milhões de dólares (R$ 94 milhões) por outros meios.

Companheiro de Mbappé no Paris Saint-Germain, Lionel Messi surge na segunda colocação recebendo cerca de 120 milhões de dólares (R$ 626 milhões) por temporada. Cristiano Ronaldo completa o pódio, enquanto Neymar aparece na 4ª posição.

Confira o top 10 dos jogadores mais valiosos:

– 1 – Kylian Mbappé – $110 milhões (salário) + $18 milhões (patrocínio) = $128 milhões;

– 2 – 3 – Lionel Messi – $65 milhões (salário) + $55 milhões (patrocínio) = $120 milhões;

– 3 – Cristiano Ronaldo – $40 milhões (salário) + $60 milhões (patrocínio) = $120 milhões;

– 4 – Neymar – $55 milhões (salário) + $32 milhões (patrocínio) = $87 milhões;

– 5 – Mo Salah – $35 milhões (salário) + $18 milhões (patrocínio) = $53 milhões;

– 6 – Erling Haaland – $35 milhões (salário) + $4 milhões (patrocínio) = $39 milhões;

– 7 – Robert Lewandowski – $27 milhões (salário) + $8 milhões (patrocínio) = $35 milhões;

– 8 – Eden Hazard – $27 milhões (salário) + $4 milhões (patrocínio) = $31 milhões;

– 9 – Andrés Iniesta – $25 milhões (salário) + $5 milhões (patrocínio) = $30 milhões;

– 10 – Kevin de Bruyne – $25 milhões (salário) + $4 milhões (patrocínio) = $29 milhões.

Campeonato Francês

O Paris Saint-Germain desperdiçou neste sábado (8), mesmo sem Messi (poupado) e Neymar (que começou no banco de reservas e entrou no segundo tempo), uma grande oportunidade de abrir vantagem na liderança do Campeonato Francês ao empatar sem gols com o Reims, fora de casa, pela 10ª rodada. Um pouco mais cedo, o Olympique de Marselha, segundo colocado, havia sido derrotado de virada em casa pelo lanterna Ajaccio por 2 a 1 e a diferença poderia ser aumentada para cinco pontos.

Com os resultados deste sábado, o PSG chegou aos 26 pontos e agora tem três de vantagem para o Olympique de Marselha. E os dois grandes rivais da França farão o clássico no domingo da semana que vem, no estádio Parque dos Príncipes, em Paris, pela 11ª rodada.

Por conta do desgaste físico e da maratona de jogos – encarou o Benfica, em Lisboa, na última quarta-feira, pela Liga dos Campeões da Europa, e voltará a enfrentar o time português, desta vez em casa, nesta terça-feira -, o técnico Christophe Galtier preferiu deixar o argentino Lionel Messi de fora contra o Reims e começou a partida com Neymar no banco de reservas. Somente Mbappé esteve entre os titulares, mas pouco fez sem a ajuda dos outros dois craques do PSG.

Para piorar a situação do time de Paris, o zagueiro espanhol Sergio Ramos foi expulso ainda no primeiro tempo, aos 41 minutos, por reclamação. Isso permitiu que o Reims pressionasse e fizesse o goleiro italiano Donnarumma ser um dos melhores do PSG em campo.

Na segunda etapa, já com Neymar em campo – entrou aos 12 minutos -, o Paris Saint-Germain teve boas chances de gol e só não marcou em uma delas por conta de uma escolha errada do craque brasileiro na hora do chute de frente para o goleiro rival. E mais uma vez sofreu bastante com a dura marcação dos adversários, que fizeram muitas faltas duras.

Já em Marselha, no estádio Velodrome, o Olympique de Marselha perdeu a primeira na temporada. Apesar de ter aberto o placar por meio de Dimitri Payet de pênalti, seu 100º gol no Campeonato Francês, os visitantes empataram graças ao congolês Bevic Moussiti-Oko e conseguiram virar o jogo com um gol contra do zagueiro argentino Leonardo Balerdi.

A 10ª rodada começou na sexta-feira com o empate entre Lyon e Toulouse por 1 a 1, em Lyon. E terá seu final neste domingo (9) com a realização de mais sete partidas. São elas: Montpellier x Monaco, Clermont Foot x Auxerre, Brest x Lorient, Angers x Strasbourg, Nice x Troyes, Rennes x Nantes e Lille x Lens. As informações são do site Lance e da Gazeta Esportiva.

